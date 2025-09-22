دور بطولي للإسعاف المصري في التعامل مع المصابين الفلسطينيين.. تفاصيل

أكد الدكتور حسن درويش رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية بهيئة الإسعاف، أن الإسعاف المصري متواجد في كافة انحاء الجمهورية.

وقال حسن درويش في حواره على قناة " المحور "، :" في أحداث غزة وخلال العام الماضي مصر استقبلت عددا من المصابين وتم التعامل مع حوالي 4800 مصاب فلسطيني وتم نقلهم عن طريق الإسعاف المصري للمستشفيات ".



وتابع حسن درويش :" كان معدل التشغيل اليومي لنقل المصابين الفلسطينيين 90 سيارة إسعاف ".

وأكمل حسن درويش :" استقبلنا 41 طفل فلسطيني مبتسر واستقبلناهم في طائرات إسعاف مجهزة لمستشفيات بالقاهرة ".



ولفت حسن درويش :" تعاملنا مع حالات مصابين صعبة وقمنا بعمليات إنعاش قلبي لحالات توقف قلبها فور استقبالها وعادت للحياة مجددا .

