مفيش دكاترة.. بنها التعليمى يرد على فيديو يزعم غياب الأطباء عن إسعاف مريض

أصدرت إدارة مستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية، بيانا صحفيا، نفت فيه تداول فيديو مصور علي مواقع التواصل الاجتماعي، لغياب الأطباء عن استقبال فتاة حالتها حرجة سقطت من شرفة منزلها بالطابق الرابع.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لأحد المواطنين يستغيث من داخل مستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية "الحقونا مفيش أطباء"، بدعوى غياب الأطباء عن استقبال ابنته التي سقطت من شرفة منزلها بالطابق الرابع، ما أدى إلى إصابتها بإصابات خطيرة، مشيرًا إلى أنها ظلت أكثر من ساعة دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأثار الفيديو، موجة من الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل، الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة المقصرين إن وُجدوا.

وأكد بيان مستشفى بنها التعليمي، أن الفتاة فور وصولها جرى استقبالها بشكل فوري وإجراء سلسلة من الفحوص الطبية والأشعات اللازمة، شملت أشعة مقطعية على المخ والصدر، وأشعات على البطن والحوض والفقرات من العنق وحتى العجز، إلى جانب فحوص على عظام الجسم بالكامل.

وتابع البيان، أن الفتاة تبين إصابتها بكسر في بعض الفقرات العنقية والقطنية، إضافة إلى كسر في الكاحل والقدم، وتم تركيب الجبائر اللازمة وإجراء التحاليل الطبية، ثم حُجزت في وحدة العناية المركزة بمبنى الجراحة تحت متابعة طبية دقيقة.

وأكدت إدارة المستشفى، أنها تقدم خدماتها الصحية للمواطنين على مدار الساعة، وأن الأطقم الطبية تبذل قصارى جهدها لتوفير الرعاية اللازمة لجميع المرضى دون تقصير.