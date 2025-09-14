قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار بني سويف| ضبط وإعدام أكثر من نصف طن أغذية فاسدة.. والمحافظ يوجّه «الإسعاف» بالتنسيق لاخطار المواطنين بآلية الخدمة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها في التقرير التالي:

صحة بني سويف : ضبط وإعدام أكثر من نصف طن أغذية فاسدة وتحرير 379 محضراً
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على أماكن تداول وبيع السلع والمنتجات الغذائية والمطاعم بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وضمان صلاحية الأغذية المعروضة حفاظاً على صحة المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، حول نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها إدارة الطب الوقائي بالمديرية على المنشآت الغذائية بجميع أنواعها.

وأوضح التقرير أن الحملات، التي أشرفت عليها الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير إدارة الطب الوقائي، وبمشاركة الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية، و مراقبي أوائل الأغذية بالمديرية (خالد خليفة، سعيد عبد ربه، مهدي إسماعيل)، وفِرق مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية (الواسطى، ناصر، بني سويف، شرق النيل، إهناسيا، ببا، سمسطا، الفشن)، قد استهدفت المرور على المنشآت الغذائية والمطاعم بمراكز المحافظة المختلفة.

محافظ بني سويف يوجّه «الإسعاف» بالتنسيق مع «الإعلام» لإخطار المواطنين بآلية الخدمة
وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، لإخطار المواطنين بآلية الحصول على خدمات الإسعاف، لحين عودة خط الطوارئ (123) للعمل بكامل طاقته، وذلك عقب عطل فني مفاجئ أدى إلى تأثر الخدمة بشكل مؤقت في بعض محافظات الجمهورية.

وأكد المحافظ أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سرعة استجابة سيارات الإسعاف لبلاغات المواطنين، وتوفير وسائل بديلة للتواصل مع المرفق خلال فترة توقف الخدمة، مشددًا على استمرار الجاهزية الكاملة لغرف العمليات والطوارئ لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الخط.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني همام، مدير مرفق إسعاف بني سويف، أنه يجري تنفيذ خطة انتشار على مدار الساعة تغطي جميع أنحاء المحافظة، من خلال تفعيل خطة الانتشار الحر لسيارات الإسعاف على الطرق والمحاور. كما أشار إلى إمكانية تواصل المواطنين في حالات الطوارئ عبر:

الأرقام الأرضية البديلة لمرفق الإسعاف:
0822137429 – 0822137431 – 0822137234 – 0822344916 – 0822137228

أرقام للتواصل عبر واتساب وموبايل:
01098655444 (مدير فرع إسعاف بني سويف)
01204313444
01152231196

خط النجدة: 122
الخط الساخن المؤقت لمركز السيطرة والطوارئ: 0822121410

محافظ بنى سويف يُناقش الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة قبل انطلاقها "غداً
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مع وكيل وزارة الصحة ،خطة استعدادت المديرية ، للمرحلة الثانية من  الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والمقرر تنفيذها اعتبارا من غد الأحد ،ضمن المبادرة الرئاسية"بداية"وتحت شعار(مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة)وتنفذها مديرية الصحة،بهدف التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمات والفئات المستهدفة بالمحافظة.
 

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

