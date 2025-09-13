قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان عاجل من الخارجية القطرية بشأن القمة العربية في الدوحة
مصر تشارك في البيان المشترك حول "استعادة السلام والأمن في السودان"
فعاليات مكثفة في شرم الشيخ تزامنا مع أول اجتماع لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط| فيديو
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه من السعودية وباكستان وتركيا
100 يوم صحة: قدمنا 86 مليون خدمة طبية مجانية خلال 59 يوما
تطبق غدا.. فرض رسوم على واردات الحديد والصلب بقيمة 4613 جنيهًا للطن
مقتـ.ل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لحركة طالبان غرب البلاد
وزير الرياضة يودع بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة المتوجهة إلى تشيلي ..صور
احترس.. خطأ شائع عند الركوع يبطل الصلاة والإفتاء تحذر منه
واشنطن تضغط على مجموعة السبع لفرض جمارك 100% على الهند والصين..ما السبب؟
سيراميكا كليوباترا يواجه سموحة لفض الاشتباك في الدوري الممتاز
الأونروا: المجاعة في غزة سببها قيود الإحتلال على المساعدات الإنسانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

صحة بني سويف : ضبط وإعدام أكثر من نصف طن أغذية فاسدة وتحرير 379 محضراً

حملة الصحة ببني سويف
حملة الصحة ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على أماكن تداول وبيع السلع والمنتجات الغذائية والمطاعم بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وضمان صلاحية الأغذية المعروضة حفاظاً على صحة المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، حول نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها إدارة الطب الوقائي بالمديرية على المنشآت الغذائية بجميع أنواعها.

وأوضح التقرير أن الحملات، التي أشرفت عليها الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير إدارة الطب الوقائي، وبمشاركة الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية، والسادة مراقبي أوائل الأغذية بالمديرية (أ.خالد خليفة، أ.سعيد عبد ربه، أ.مهدي إسماعيل)، وفِرق مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية (الواسطى، ناصر، بني سويف، شرق النيل، إهناسيا، ببا، سمسطا، الفشن)، قد استهدفت المرور على المنشآت الغذائية والمطاعم بمراكز المحافظة المختلفة.

وأسفرت الجهود عن المرور على 387 منشأة غذائية، وضبط 41 لتراً من المياه الغازية والعصائر و7 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر ضبط بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

كما تم إعدام حوالي 506 كجم مواد غذائية متنوعة (لحوم، دواجن، ألبان وغيرها) بالإضافة إلى 21 لتراً من الخل والزيت والعسل غير الصالح للاستهلاك الآدمي لتغير خواصها الطبيعية، وسحب 23 عينة من منتجات اللحوم والدواجن والألبان لإرسالها للمعمل المشترك ببني سويف للفحص.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 379 محضر جنحة صحية، بواقع 151 محضراً لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية (القرار 96 لسنة 67)، و217 محضراً لعدم وجود شهادات صحية سارية (القرار 97 لسنة 67)، و9 محاضر لمخالفات قانون المثلجات (257 لسنة 1956)، بالإضافة إلى محضرين لمخالفة القرار 73 لسنة 2001 الخاص بالعبوات والأوعية والأغلفة.

كما تم رصد 89 منشأة غذائية مخالفة، منها 79 منشأة تُدار بدون ترخيص بالمخالفة للقانون 154 لسنة 2019، و10 منشآت تمثل خطراً داهماً على الصحة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

بني سويف صحة بني سويف تموين بني سويف

