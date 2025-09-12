قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موازنة المواطن: استمرار خفض معدل الدين إلى 82% بنهاية يونيو 2026
فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك
بطاقة خدمات الأبرز.. شروط الإعفاء الجمركي على سيارات ذوي الإعاقة
اقتصادي: البورصة المصرية تستعد لاختراق مستويات تاريخية
سعر الدولار اليوم 12-9-2025
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
إسرائيل تتهم قطر بإيواء قادة حماس ومجلس الأمن يدين استهداف الدوحة
ترامب يقلل من خطورة اختراق المسيّرات الروسية لأجواء بولندا
تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية
سعر الذهب اليوم 12-9-2025
السجن 27 عاماً لبولسونارو بتهمة الانقلاب وترامب يصف الحكم بـ"المفاجئ"
قرقاش: استهداف قطر يقوّض جهود السلام ومجلس الأمن يدين التصعيد الإسرائيلي
محافظات

أخبار بني سويف| متابعة منشآت القطاع الصحي.. واستقبال فوج سياحي متعدد الجنسيات

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها في التقرير التالي:

محافظ بني سويف يتابع مع نائب وزير الصحة عددا من منشآت القطاع بالمحافظة
استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم،الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي ، في مستهل زيارته على رأس وفد من وزارة الصحة، لتفقد عدد من المنشآت الصحية والهيئات التابعة للوزارة  ومتابعة  بعض المشروعات الجاري تنفيذها ضمن خطة تطوير القطاع الصحي بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد قُريبة، وكيل المديرية،الأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، حيث ضم وفد وزارة الصحة: الدكتور محمد عبد الحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية،المهندس عمرو عايد مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، الدكتور محمد عادل الصدفي رئيس الإدارة المركزية للطوارئ و الرعاية الحرجة،الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي،المهندس أشرف طلعت مدير الإدارة العامة للبنية التحتية للتحول الرقمي،الدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية،الدكتورة فاطمة نصار مدير الإدارة العامة للتخطيط الصحي،الدكتورة نهلة تعيلب مدير الإدارة العامة للتقييم والمتابعة،الدكتورة رشا عادل مدير المكتب الفني لنائب وزير الصحة.

بني سويف تستقبل فوجاً سياحياً متعدد الجنسيات من أوروبا وأمريكا الشمالية
استقبلت محافظة بني سويف"مساء أمس"فوجًا  سياحياً متعدد الجنسيات من  دول :أسبانيا وإنجلترا  وكندا ،وذلك في إطار جهود تنشيط السياحة الوافدة وتعزيز مكانة بني سويف على خريطة السياحةو كان في استقبالهم فريق من الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة ولجنة إدارة الكورنيش لتيسير تحركاتهم وتوفير الدعم اللازم.

وتضمنت جولة الفوج زيارة الممشى السياحي الجديد على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، حيث استمتع الزوار بالأجواء النيلية والمناظر الطبيعية الخلابة، إلى جانب التعرف على معالم المدينة الحديثة وبعض الملامح التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظة.

المحافظ ونائب وزير الصحة يتفقدان مستشفى بني سويف
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،يرافقه الدكتور محمد الطيب،نائب وزير الصحة والسكان  للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي ، المستشفى التخصصي بمدينة بني سويف ، ضمن برنامج  زيارته  على رأس وفد من وزارة الصحة ،لتفقد عدد من المنشآت الصحية والهيئات التابعة للوزارة  ومتابعة  بعض المشروعات الجاري تنفيذها ضمن خطة تطوير القطاع الصحي بالمحافظة

يتضمن برنامج الزيارة "بجانب المستشفى التخصصي " كل من: تفقد مستشفى الصحة النفسية ، معهد  بني سويف الفني الصحي ، وحدة طب الأسرة بقرية تزمنت الشرقية ، ومستشفى ناصر"تحت الإنشاء" ، وذلك في حضور :الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد قُريبة، وكيل المديرية،الدكتور محمد جبر معاون محافظ بني سويف، على يوسف رئيس المدينة ، الدكتور محمد يحيي  مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

