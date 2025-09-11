قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بني سويف تستقبل فوجاً سياحياً متعدد الجنسيات من أوروبا وأمريكا الشمالية

بني سويف : محمد عبدالحليم

استقبلت محافظة بني سويف"مساء أمس"فوجًا  سياحياً متعدد الجنسيات من  دول :أسبانيا وإنجلترا  وكندا ،وذلك في إطار جهود تنشيط السياحة الوافدة وتعزيز مكانة بني سويف على خريطة السياحةو كان في استقبالهم فريق من الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة ولجنة إدارة الكورنيش لتيسير تحركاتهم وتوفير الدعم اللازم.

وتضمنت جولة الفوج زيارة الممشى السياحي الجديد على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، حيث استمتع الزوار بالأجواء النيلية والمناظر الطبيعية الخلابة، إلى جانب التعرف على معالم المدينة الحديثة وبعض الملامح التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظة.

وأضاف رئيس اللجنة المُشرفة على إدارة الكورنيش"د.شريف حنفي"أن استقبال الوفود السياحية يتم تنفيذًا لتوجيهات محافظ بني سويف "د. محمد هاني غنيم"،مع التأكيد على توفير كافة التسهيلات للسياح وتهيئة أفضل الأجواء لزيارتهم، حيث يأتي استقبال الأفواج كجزء من خطة المحافظة لتنشيط قطاع السياحة والاستفادة من المقومات الطبيعية والتاريخية التي تتمتع بها بني سويف، من خلال تحسين الخدمات وتطوير الأماكن السياحية.

تجدر الإشارة إلى أن تكرار هذه الزيارات السياحية يعكس نجاح استراتيجية التنمية السياحية التي أطلقتها المحافظة ضمن استراتيجيتها التنموية المحلية العامة، والتي تتضمن 6 قطاعات اقتصادية من بينها قطاع السياحة، حيث قد تبنى محافظ بني سويف، استراتيجية طموحة لمدة 5سنوات لتنمية هذا القطاع، بهدف وضع بني سويف في مكانة متميزة على الخريطة السياحية المحلية والدولية.

بني سويف محافظة بني سويف سياحة بني سويف

