قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
نادي عربي.. سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن حسين الشحات نجم الأهلي
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات
مدبولي: لا سبيل للاستقرار وتحقيق السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
سارة الزعفراني: زيارتي إلى مصر خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الصحة: نتابع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي بني سويف ونقف على الاحتياجات الفعلية لهم.. صور

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي ، في مستهل زيارته على رأس وفد من وزارة الصحة لتفقد عدد من المنشآت الصحية والهيئات التابعة للوزارة  ومتابعة  بعض المشروعات الجاري تنفيذها ضمن خطة تطوير القطاع الصحي بالمحافظة. 

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة،الدكتور محمد قُريبة، وكيل المديرية، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، حيث ضم وفد وزارة الصحة: الدكتور محمد عبد الحكيم   رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الدكتور محمد رمضان  رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، المهندس عمرو عايد مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، الدكتور محمد عادل الصدفي رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، المهندس أشرف طلعت مدير الإدارة العامة للبنية التحتية للتحول الرقمي، الدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، الدكتورة فاطمة نصار مدير الإدارة العامة للتخطيط الصحي، الدكتورة نهلة تعيلب مدير الإدارة العامة للتقييم والمتابعة، الدكتورة رشا عادل مدير المكتب الفني لنائب وزير الصحة.

 

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ مع  وفد وزارة الصحة آخر مستجدات وسير الأعمال في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع ، وكذا موقف المشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسبل تسريع وتيرة العمل لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن. 

وأكد المحافظ أهمية المتابعة المستمرة لسير العمل في المستشفيات والمنشآت الصحية الجاري تطويرها، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح نائب الوزير  أن زيارته للمحافظة تشمل المرور على عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة، والوقوف على الاحتياجات الفعلية لدعم المنظومة الصحية في بني سويف، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع فيمختلف المحافظات، مشددا على  توجيهات_ نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار _بتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، والتنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات  وأجهزة وهيئات الوزارة لضمان سرعة الإنجاز وفقًا للجداول الزمنية المحددة 

بني سويف صحة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يتحرك لحل أزمة المستحقات.. والأولوية لراتب فيريرا

محمد صلاح

بكل فخر صنع في مصر.. عمرو الدردير يتغزل في محمد صلاح

منتخب مصر للسلة

منتخب ناشئات السلة يفوز على تنزانيا ويتأهل لنصف نهائي الأفروباسكت

بالصور

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد