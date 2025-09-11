الصحة: نتابع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي بني سويف ونقف على الاحتياجات الفعلية لهم.. صور

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي ، في مستهل زيارته على رأس وفد من وزارة الصحة لتفقد عدد من المنشآت الصحية والهيئات التابعة للوزارة ومتابعة بعض المشروعات الجاري تنفيذها ضمن خطة تطوير القطاع الصحي بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة،الدكتور محمد قُريبة، وكيل المديرية، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، حيث ضم وفد وزارة الصحة: الدكتور محمد عبد الحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، المهندس عمرو عايد مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، الدكتور محمد عادل الصدفي رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، المهندس أشرف طلعت مدير الإدارة العامة للبنية التحتية للتحول الرقمي، الدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، الدكتورة فاطمة نصار مدير الإدارة العامة للتخطيط الصحي، الدكتورة نهلة تعيلب مدير الإدارة العامة للتقييم والمتابعة، الدكتورة رشا عادل مدير المكتب الفني لنائب وزير الصحة.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ مع وفد وزارة الصحة آخر مستجدات وسير الأعمال في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع ، وكذا موقف المشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسبل تسريع وتيرة العمل لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة المستمرة لسير العمل في المستشفيات والمنشآت الصحية الجاري تطويرها، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح نائب الوزير أن زيارته للمحافظة تشمل المرور على عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة، والوقوف على الاحتياجات الفعلية لدعم المنظومة الصحية في بني سويف، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع فيمختلف المحافظات، مشددا على توجيهات_ نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار _بتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، والتنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وأجهزة وهيئات الوزارة لضمان سرعة الإنجاز وفقًا للجداول الزمنية المحددة