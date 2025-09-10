تعرف على قرارات المحافظ في اللقاء الأسبوعي ببني سويف مع المواطنين

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تشكيل لجنة برئاسة التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، تضم في عضويتها ممثلين عن نقابة المهندسين وشركة المياه والوحدة المحلية ، لبحث مطلب أهالي عزبة كيرولس الشرقية التابعة لقرية أبوسليم ، والذي يلتمسون فيه توصيل خدمة الصرف الصحي لمنازلهم بالربط على شبكة الصرف الصحي للمدينة والتي لا تبعد سوف مسافة قليلة عن منازلهم.

وأمر المحافظ ، بالمعاينة على الطبيعة ودراسة أنسب الحلول والمقترحات من كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية ، وإعداد تقرير متكامل بمعرفة اللجة المُشكّلة" كل فيما يخصه"ويتم عرضه خلال أسبوع من قرار تشكيل اللجنة .

وأوضحت رئيس شركة المياه، أن العزبة المذكورة_ذات منسوب مُنخفض_ ويتعذر ربطها على شبكة الصرف الخاصة بالمدينة نظرا لكونها من القرى والتوابع، وأن أقرب تكتل أو تجمع سكاني للعزبة قرية منقريش ، وهي من القرى المُدرجة في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستمع المحافظ، للمطلب الذي تقدم به أهالي شارع أبو الخير أول شارع بحري مركز الشباب بالفنت ، بشأن توصيل خط مياه شرب للشارع الذي يخدم 30 أسرة ، حيث وجه مسؤولى الشركة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، بدراسة المطلب ومراجعة موقف المنازل بالشارع _ والتي أوضح بشانها رئيس المدينة أنها داخل الحيز العمراني _مع قيام ممثل عن الأهالي بالتوجه لشركة المياه للسير في الإجراءات واستيفاء الأوراق اللازمة لتوصيل الخدمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد محافظ بني سويف"اليوم"ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يتم عقدها بديوان عام المحافظة،للاستماع ومناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات، وفى حضور المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها، مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن.

وفيما يتعلق بالمطلب الذي قام أحد المواطنين_ بعرضه على المحافظ أثناء اللقاء _ يلتمس رصف شارع المفتي المتفرع من شارع إسلام بحي مولد النبي بمدينة بني سويف، أفاد مدير عام الطرق والنقل أن الشارع سيتم إدراجه في خطة الرصف للعام المالي 2025/2026، والتي تشمل رصف وإعادة رصف عشرات الشوارع والطرق بدائرة مركز ومدينة بني سويف،حيث سيتم إعادة تبليط الشارع المذكور بالإنترلوك.

وكلف محافظ بني سويف مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، بالدراسة الفنية لطلب أهالي عزبة شاكر البحرية بسمسطا ، بشأن توصيل خط مياه شرب قطر 4 بوصة لمسافة 250 مترا " على نفقتهم الخاصة"،حيث أنها من التوابع والتجمعات المتناثرة المحرومة من الخدمة ، موجها الوحدة المحلية بمراجعة الموقف القانوني لمنازل العزبة والتأكد من عدم وجود أي مخالفات في هذا المجال.

وعلى صعيد الحالات الإنسانية ودعم الأسر الأكثر احتياجا ، قرر المحافظ صرف إعانة عاجلة لسيدة" منفصلة عن زوجها مقيمة ببندربني سويف"من الفئات الأولى بالرعاية ، بجانب صرف مساعدة أخرى من التضامن الاجتماعي، وتكليف إدارة خدمة المواطنين بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ "مشروع صغير"يساعد في توفير مصدر دخل ثابت للسيدة نظرا لظروفها المادية والاجتماعية التي تمر بها ، خاصة وأن لديها 3 أبناء في مراحل التعليم المختلفة.

كما قرر المحافظ، إعانة عاجلة لمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة "بمركز بني سويف"، مساعدة له لظروفه الأسرية والمادية الصعبة ، خاصة وانه من مرضى السكر وأجريت له عملية استئصال المرارة ، ويعول 4 أبناء في مراحل التعليم وزوجته مصابة بمرض الروماتويد، وقد وجه التضامن بصرف مساعدة مالية وبحث حالة الأسرة والتنسيق مع الجمعيات الأهلية الخيرية، لتقديم ما يمكن من مساعدات عينية وموسمية لتوفير الحماية الاجتماعية لأفراد الأسرة،فضلا عن تكليف إدارة خدمة المواطنين بالتنسيق مع إدارة الاستثمار لبحث مدى إمكانية توفير فرصة بأحد مصانع أو شركات القطاع الخاص، تتناسب مع طبيعة إعاقته السمعية.