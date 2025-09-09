قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
محافظات

محافظ بني سويف يتفقد مستجدات وسير الأعمال بمشروع إحلال وتجديد المستشفى المركزي في ببا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بزيارة  لمركز ومدينة ببا ،لمتابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها  ضمن مشروع إحلال وتجديد المستشفى المركزي،والذي يتم في إطار خطة وزارة الصحة ، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في القطاع الصحي.

جاء ذلك في حضور الدكتور عبد الله علي مبروك  عضو مجلس النواب ، الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة، الأستاذ محمد بكري رئيس مركز ومدينة ببا، الدكتورة رحاب ربيع مدير إدارة التخطيط بالمديرية ، الدكتورة سلوى خليل مدير الإدارة الصحية ، وليد كامل نائب رئيس المدينة ، بجانب كل من : العميد محمد شلبي ، المهندس هاني أبو الفتوح  _من الشركات المُسند لها  المشروع.

وتابع المحافظ مستجدات وسير العمل في المشروع، الذي تنفذه الوزارة ،ضمن خطتها لإحلال وتجديد وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ، واطلع  على تفاصيل ومراحل العمل بالمشروع الجاري تنفيذه على مساحة 8082 م2، بإجمالي 209 سرير موزعة  (122 سرير إقامة داخلية للمرضى+ 35 سرير عناية مركزة +24 حضانة مبتسرين +18  سريراً لقسم الحروق+10 أسرة رعاية أطفال) ، فضلا عن : 6 غرف عمليات ، و18 عيادة خارجية و38  ماكينة غسيل كلوي.

والمبني الرئيسي مكون من (بدروم +أرضي+5  علوي)،حيث يشتمل البدروم على (خزان أرضي + غرفة مضخات + مشرحة + مخازن + مغسلة + مطعم عاملين + نفايات طبية، الغازات الطبية + غرف الكهرباء + ورش + خدمات + إداري )، فيما يتضمن الدور الأرضي (عيادات خارجية + قسم الطوارئ + الأشعة + مطبخ + الاستقبال + مدخل رئيسي + خدمات + إداري)، فيما تضم باقي الأدوار  أقسام (غسيل كلوي +معمل تحاليل+ مناظير + علاج طبيعي + قاعة تدريب + إدارة المستشفى + استقبال + خدمات + بنك الدم + إقامة وعناية مركزة لمرضي الحروق + الصيدلية + مخزن أدوية + غرف إقامة ،+ غرف إقامة مرضي السيدات + غرف عمليات ولادة طبيعية و قيصري + حضانات أطفال +قسم العناية المركزة + العناية المركزة للأطفال + غرف عزل صحي + غرف عمليات).

وقد شدد المحافظ على أهمية استمرار المتابعة لسير العمل بالمشروع ، موجها وكيل الوزارة بإعداد تقرير شهري  يتضمن نسب ومعدلات الإنجاز والتنفيذ ومقارنتها بالمستهدف المحدد وفق البرنامج الزمني لسرعة الانتهاء من المشروع ، الذي يمثل أهمية كبيرة للمنظومة الصحية بمركز ومدينة ببا في مجال دعم جهود تحسين مستوى الخدمة الطبية والعلاجية ، ومكلفا رئيس المدينة بتعزيز التواصل والتنسيق مع الشركة المنفذة و المديرية لتذليل أية معوقات قد تطرأ، لسرعة إيجاد الحلول لها، لضمان انتظام سير العمل بالمشروع  وبحسب المعايير والاشتراطات التي أقرتها الوزارة ضمن خطتها للتطوير .

