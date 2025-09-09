محافظ بني سويف يتفقد مستجدات وسير الأعمال بمشروع إحلال وتجديد المستشفى المركزي في ببا

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بزيارة لمركز ومدينة ببا ،لمتابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع إحلال وتجديد المستشفى المركزي،والذي يتم في إطار خطة وزارة الصحة ، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في القطاع الصحي.

جاء ذلك في حضور الدكتور عبد الله علي مبروك عضو مجلس النواب ، الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة، الأستاذ محمد بكري رئيس مركز ومدينة ببا، الدكتورة رحاب ربيع مدير إدارة التخطيط بالمديرية ، الدكتورة سلوى خليل مدير الإدارة الصحية ، وليد كامل نائب رئيس المدينة ، بجانب كل من : العميد محمد شلبي ، المهندس هاني أبو الفتوح _من الشركات المُسند لها المشروع.

وتابع المحافظ مستجدات وسير العمل في المشروع، الذي تنفذه الوزارة ،ضمن خطتها لإحلال وتجديد وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ، واطلع على تفاصيل ومراحل العمل بالمشروع الجاري تنفيذه على مساحة 8082 م2، بإجمالي 209 سرير موزعة (122 سرير إقامة داخلية للمرضى+ 35 سرير عناية مركزة +24 حضانة مبتسرين +18 سريراً لقسم الحروق+10 أسرة رعاية أطفال) ، فضلا عن : 6 غرف عمليات ، و18 عيادة خارجية و38 ماكينة غسيل كلوي.

والمبني الرئيسي مكون من (بدروم +أرضي+5 علوي)،حيث يشتمل البدروم على (خزان أرضي + غرفة مضخات + مشرحة + مخازن + مغسلة + مطعم عاملين + نفايات طبية، الغازات الطبية + غرف الكهرباء + ورش + خدمات + إداري )، فيما يتضمن الدور الأرضي (عيادات خارجية + قسم الطوارئ + الأشعة + مطبخ + الاستقبال + مدخل رئيسي + خدمات + إداري)، فيما تضم باقي الأدوار أقسام (غسيل كلوي +معمل تحاليل+ مناظير + علاج طبيعي + قاعة تدريب + إدارة المستشفى + استقبال + خدمات + بنك الدم + إقامة وعناية مركزة لمرضي الحروق + الصيدلية + مخزن أدوية + غرف إقامة ،+ غرف إقامة مرضي السيدات + غرف عمليات ولادة طبيعية و قيصري + حضانات أطفال +قسم العناية المركزة + العناية المركزة للأطفال + غرف عزل صحي + غرف عمليات).

وقد شدد المحافظ على أهمية استمرار المتابعة لسير العمل بالمشروع ، موجها وكيل الوزارة بإعداد تقرير شهري يتضمن نسب ومعدلات الإنجاز والتنفيذ ومقارنتها بالمستهدف المحدد وفق البرنامج الزمني لسرعة الانتهاء من المشروع ، الذي يمثل أهمية كبيرة للمنظومة الصحية بمركز ومدينة ببا في مجال دعم جهود تحسين مستوى الخدمة الطبية والعلاجية ، ومكلفا رئيس المدينة بتعزيز التواصل والتنسيق مع الشركة المنفذة و المديرية لتذليل أية معوقات قد تطرأ، لسرعة إيجاد الحلول لها، لضمان انتظام سير العمل بالمشروع وبحسب المعايير والاشتراطات التي أقرتها الوزارة ضمن خطتها للتطوير .