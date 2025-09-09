قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بني سويف يتفقد انتظام العمل بوحدة طب الأسرة بقرية السلطاني

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

واصل الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولاته وزياراته ،لتفقد مستوى ونوعيةالخدمات المقدمة للمواطنين ،ضمن سلسلة متابعاته الميدانية لمنظومة الخدمات وسير العمل في القطاعات والمرافق الخدمية، والتي تتماس بشكل مباشر مع الاحتياجات اليومية والأساسية للمواطنين في ملفات الصحة والتعليم والنظافة والصرف الصحي  وغيرها.

 

حيث زار المحافظ"اليوم" وحدة طب الأسرة بقرية السلطاني  التابعة لإدارة ببا الصحية، لمتابعة انتظام ومستوى  الخدمة بالوحدات والمنشآت التي تم تنفيذها  في قطاع الصحة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق تنمية شاملة بتلك القرى بما يتواكب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

 

واطمأن المحافظ على سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والإدارية والفنية، وتجول داخل أقسام ومكونات الوحدة التي تتكون من طابقين، وشملت : الاستقبال والطوارئ ،معمل الدم، الصيدلية ، وغرفة الرعاية، تنظيم الأسرة، والأسنان، غرفة المبادرات ، مخزن الأدوية ، التطعيمات وغيرها  ومراجعة اشتراطات الأمن والسلامة ، وذلك في حضور الدكتور عبد الله مبروك  عضو مجلس النواب، الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة ، محمد بكري رئيس مركز ومدينة ببا، الدكتورة سلوى خليل مدير الإدارة الصحية، وليد كامل نائب رئيس المدينة .

 

وناقش المحافظ مع وكيل الوزارة ومديرة الإدارة،بعض النقاط والتفاصيل المتعلقة بسير ومنظومة العمل وموقف أرصدة الأدوية والمستلزمات المتوافرة، والإطلاع على مستوى ومتوسط حجم التردد اليومي والشهري والخدمات المقدمة بكل أقسام الوحدة، موجها باستمرار المتابعة المستمرة لسير العمل بالوحدات والمنشآت الطبية الحكومية بمراكز ومدن المحافظة والتأكد من انتظامها في العمل.

 

كما حرص المحافظ على لقاء بعض المواطنين ،للاستماع لآرائهم وشكاواهم،ومناقشة مقترحاتهم لتحسين الخدمات المقدمة والتي كلف المحافظ رئيس المدينة بدراستها والعمل على توفير حلول مناسبة لها في حدود الإمكانات المتاحة ووفقًا للقانون ،وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة التنفيذية ذات الصلة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

