محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً ،لمتابعة آخر مستجدات مشروعات الصرف الصحي، التي يتم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى بنظام المشاركة المجتمعية، وتفعيلا لبروتوكولات تعاون تم إبرامها بين شركة مياه الشرب والصرف والصحي ومؤسسة نهضة بني سويف.

حضر اللقاء، المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، الدكتورة أسماء شكري منسق المشاركة المجتمعية لمشروعات الصرف ومدير إدارة البيئة،المهندس محمد عودة مدير الإدارة الهندسية بالمؤسسة.

وناقش المحافظ تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات للدفع بمعدلات التنفيذ وانتظام سير العمل ببعض المشروعات الجاري تنفيذها بمركزي سمسطا واهناسيا ، بجانب استعراض خطة العمل في المرحلة القادمة لتحديد وإدراج بعض القرى ضمن المشروع القومي لتوصيل خدمات الصرف بنظام المشاركة المجتمعية.

وأكد المحافظ تضافر جهود كافة الجهات لتوفير متطلبات انتظام العمل، موجها منسقى المشاركة المجتمعية بمتابعة المشروعات وإعداد تقرير دوري بما تم لتسريع وتير العمل ، لاسيما وأن تلك المشروعات تمثل نموذجا حقيقيا للتكامل بين المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية في إطار توجيهات القيادة السياسية بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.