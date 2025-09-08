جامعة بني سويف تطلق البرنامج التدريبي لمقيمين التميز الحكومي

أطلقت جامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور طارق علي القائم بعمل رئيس الجامعة، البرنامج التدريبي لمقيمين جائزة مصر للتميز الحكومي للجوائز الداخلية ، تحت إشراف الدكتور ابو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة للشئون خدمة المجتمع البيئة حيث قام بالتدريب الدكتور إيهاب محمود عبد الله مدرب معتمد لجائزة مصر للتميز الحكومي، جاء ذلك بحضور الدكتور أمجد بهيج مسئول التقييم الخاص بالجائزة، و ٢٠ مقيم من الكليات المختلفة بالجامعة.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز ثقافة التميز المؤسسي ، ويشمل البرنامج التدريبي شرحًا تفصيليًا لمعايير التميز الحكومي، وكيفية كتابة القدرات وربطها بالمؤشرات المختلفة، واستبيانات الرضا، وآليات تحقيق رؤية مصر 2030، إلى جانب المعايير التفضيلية لترتيب الكليات وكيفية إبراز سمات التميز داخل كل كلية.