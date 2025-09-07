قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أمر محزن.. أنجلينا جولي توجه انتقادات حادة للمجتمع الدولي بسبب الحرب على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف: توريد 863 ألف طن من المحاصيل السكرية للمصانع

محافظ بني سويف: توريد 863 ألف طن من المحاصيل السكرية للمصانع
محافظ بني سويف: توريد 863 ألف طن من المحاصيل السكرية للمصانع
أ ش أ

وردت مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف 863 ألف طن من المحاصيل السكرية إلى المصانع ضمن جهودها التي نفذتها على إداراتها المختلفة .


وأكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم - خلال بحث تقرير مديرية الزراعة بشأن الأنشطة المنفذة خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي والذي عرضه وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة الدكتور أيمن أبو الحسين حمودة- أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة القطاعات الزراعية بالمحافظة؛ لضمان تحقيق تنمية زراعية مستدامة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، وتعزيز الرقابة على الأسواق الزراعية . 


وتناول التقرير أبرز الجهود التي نفذتها إدارات المديرية المختلفة على مستوى الديوان والمراكز والمدن التابعة تضمن بيانات تفصيلية بشأن موسم توريد المحاصيل السكرية، مشيرا إلى أنه تم توريد حتى الآن 863 ألف طن.

وقامت إدارة المكافحة بتنفيذ حملات تفتيشية على محلات المبيدات الزراعية بمركزي ببا وإهناسيا لمتابعة الحالة العامة للأسواق ورصد المبيدات غير المسجلة والمحلات غير المرخصة، إلى جانب المرور على الزراعات الصيفية بمركزي بني سويف وناصر، وتوعية المزارعين بالتوصيات الفنية الواجب اتباعها في ظل ارتفاع درجات الحرارة وطرق مكافحة الآفات المختلفة.


أما إدارة البساتين فقد نفذت جولات ميدانية شملت المرور على زراعات الموز بقرية بني محمد الشرقية مركز ببا، وحالتها العامة جيدة دون إصابات حشرية، بالإضافة إلى متابعة زراعات الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وتقديم التوصيات الفنية اللازمة لزيادة الإنتاج، مع الرد على كافة الشكاوى الواردة، وإجراء معاينات لصوب إنتاج شتلات الخضر ومتابعة التراخيص .


وفيما يتعلق بشئون التعاون، تم المرور على عدد من الجمعيات الزراعية بعدة قرى منها دموشيا ببني سويف ودشاشة بسمسطا وأشمنت بناصر ومنشأة كساب بإهناسيا، وعدد من جمعيات مركز إهناسيا لقرى ميانة وطما فيوم وبندر إهناسيا لمراجعة رصيد الأسمدة وعمليات الصرف والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، بجانب متابعة الدورة المستندية ومطابقة الأرصدة المخزنية بالمنظومة الإلكترونية.

وأفاد التقرير أن حركة توزيع الأسمدة في نهاية أغسطس الماضي بلغت أكثر من 26 ألف طنً يوريا ونترات.

واستعرض موقف كارت الفلاح، حيث بلغ عدد الاستمارات المسجل اعتمادها حتى الآن 27 ألفا و315 استمارة، وفيما يخص إدارة الأراضي والمياه، تم المرور على بعض مناطق مركز ناصر (جمعية بندر ناصر والرياض وكوم أبو خلاد) للوقوف على احتياجاتها من أعمال تطهير المساقي، بالإضافة إلى حسم عدد من شكاوى المزارعين المتعلقة بالتعديات على المساقي، وتبين في بعض الحالات أن الأراضي محل الشكوى تقع ضمن أملاك الدولة أو داخل الحيز العمراني ولا توجد بها مساقٍ قائمة.
 

مديرية الزراعة محافظة بني سويف المحاصيل السكرية وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مراسم حلف اليمين القانونية

حدث تاريخي بمجلس الدولة.. أول قاضيات يؤدين اليمين من بداية السلم القضائي

ترشيحاتنا

وزير المالية

وزير المالية يكشف أسرار حياته: من ملاعب كرة القدم إلى قيادة الاقتصاد المصري

الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل

عبد الحليم قنديل: الولايات المتحدة شريك مباشر في جرائم الإبادة بغزة وتاريخها حافل بالعدوان العالمي

الدكتور عمرو الدخاخني

مدير مستشفيات جامعة بنها يعلّق على واقعة اقتحام الاستقبال بدراجة نارية: تصرف فردي غير مقبول

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

المزيد