بني سويف: مناقشة اشتراطات أمن وسلامة المنشآت الحكومية وتحصيل مستحقات الدولة

ناقشت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في محافظة بني سويف تقارير بشأن الإجراءات التي تم تنفيذها ضمن الاشتراطات الأساسية للأمن والسلامة للمنشآت الحكومية، وعقدت ورشة عمل لاستكمال المرحلة الثانية لإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الخطة الاستثمارية.



وذكر بيان صادر من المحافظة اليوم /الأحد/، أنه تم تنظيم اجتماع لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات تطوير الصرف المُغطى للأراضي الزراعية، وأطلقت جامعة بني سويف البرنامج التدريبي لسفراء جائزة مصر للتميز الحكومي للجوائز الداخلية .



وفي ضوء تكليفات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، عقد السكرتير العام حازم عزت اجتماعا اليوم /الأحد/، مع أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بحضور رؤساء المدن، ومسئولى الإسكان والصحة والزراعة ومديري الإدارات المعنية بالمحافظة حيث جرت مناقشة ما تم تنفيذه من توجيهات وتكليفات في اجتماعات سابقة .



واستعراض تقارير بشأن الإجراءات التي تم تنفيذها ضمن الاشتراطات الأساسية للأمن والسلامة للمنشآت الحكومية،بالإضافة إلى استعراض الوضع الحالي لقرارات الإزالة والترميم، واقتراح الحلول العملية لتعزيز الإجراءات الوقائية اللازم تنفيذها في هذا الملف.



ومن جانب آخر، شهد السكرتير العام حازم عزت جانبًا من ورشة عمل استكمال المرحلة الثانية لإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الخطة الاستثمارية، ضمن مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، وذلك في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة الكوادر المحلية وتعزيز قدراتها في إعداد وتنفيذ مشروعات استثمارية تحقق عائدًا ملموسًا للمواطنين.



وأكد السكرتير العام ، وفق بيان صحفي صادر عن المحافظة ، أهمية البرنامج في رفع كفاءة الكوادر المحلية وتطوير قدراتها في إعداد وتنفيذ المشروعات بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.



ومن جانبه ، أوضح الدكتورعلاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالديوان العام للمحافظة أن تم خلال الورشة استعراض نموذج عملي للتدريب على إعداد دراسة "الجدوى القبلية" لأحد مشروعات الخطة الاستثمارية مع مناقشة آليات التنفيذ والمعايير الواجب مراعاتها لضمان جدوى المشروعات وتحقيق أهدافها التنموية، فضلًا عن الرد على استفسارات الحضور وتوضيح الجوانب الفنية المتعلقة بعملية إعداد الدراسات.



وعلى صعيد آخر، أطلقت جامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور طارق علي القائم بعمل رئيس الجامعة، البرنامج التدريبي لسفراء جائزة مصر للتميز الحكومي للجوائز الداخلية،تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة وقام بالتدريب الدكتور إيهاب محمود عبد الله مدرب معتمد لجائزة مصر للتميز الحكومي، وحضرها الدكتور أمجد بهيج مسئول التقييم الخاص بالجائزة،و20 مقيما من الكليات المختلفة بالجامعة .



ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز ثقافة التميز المؤسسي،ويشمل البرنامج التدريبي شرحًا تفصيليًا لمعايير التميز الحكومي، وكيفية كتابة القدرات وربطها بالمؤشرات المختلفة،واستبيانات الرضا، وآليات تحقيق رؤية مصر 2030، إلى جانب المعايير التفضيلية لترتيب الكليات وكيفية إبراز سمات التميز داخل كل كلية.