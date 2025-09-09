أخبار بني سويف| المحافظ يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي و إزالة 400 حالة تعد على الزراعات

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها في التقرير التالي:

محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً ،لمتابعة آخر مستجدات مشروعات الصرف الصحي، التي يتم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى بنظام المشاركة المجتمعية، وتفعيلا لبروتوكولات تعاون تم إبرامها بين شركة مياه الشرب والصرف والصحي ومؤسسة نهضة بني سويف.

محافظ بني سويف: إزالة 400 حالة تعد على الزراعات وأملاك الدولة



أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،استمرار العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت قبل الماضي،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومةللحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف

3000 خدمة مجانية تقدمها قافلة طبية بقرية جبل النور ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

في هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، في تقرير عرضه على المحافظ، أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية جبل النور التابعة لمركز ببا على مدار يومي 6 و7 سبتمبر الجاري، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وخلال القافلة التي تواجد فيها الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات، تم تقديم الخدمات الطبية من خلال 6 عيادات في 6 تخصصات (الباطنة - الأطفال - الجراحة- النساء - الجلدية - تنظيم الأسرة).