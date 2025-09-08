قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة
مشي عكس وتعدى على مواطن بالضرب.. القبض على سائق توك توك بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. السكرتير العام يناقش تفعيل مبادرة حوافز تميز الأداء

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام، اجتماعاً،لمناقشة الدليل الإرشادي لحوافز تميز الأداء ،ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية"،وذلك بحضور: محمد عبداللطيف مدير الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية بديوان عام المحافظة، ورؤساء المدن ، ومديري التخطيط بالوحدات المحلية ،ومديري إدارات: الموارد البشرية ، الشؤون المالية، التنمية الاقتصادية ، التعاون الدولي ، الموازنة، المجالس واللجان ، البوابة الإليكترونية بالديوان العام

وخلال الاجتماع تم استعراض معايير حوافز الأداء وإعداد النماذج الموحدة وفق شروط المبادرة التي تنفذها وزارة التخطيط للعام الرابع على التوالي،وتشمل التخطيط التشاركي،إعداد دراسة الجدوى القبلية ،عملية تخطيط الاستثمارات السنوية،تخطيط عملية بناء القدرات،متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية، وغيرها

وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ" د.محمد هاني غنيم" بتكاتف الأجهزة التنفيذية ، للحفاظ على النجاح الذي حققته المحافظة خلال السنوات الماضية بعد تكريمها ضمن المحافظات المتميزةفي استيفاء وتنفيذ شروط الدليل والذي يعد بمثابة تكريم للمحافظة ،مؤكدا أهمية المبادرة في بناء القدرات التخطيطية وتحسين الكفاءة والفعالية في الانفاق العام وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظة.

بني سويف الفشن ببا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية

ترشيحاتنا

الزمالك

نجم جديد يغيب عن الزمالك أمام المصري

منتخب مصر

نجم منتخب مصر يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو

حسام حسن

تعرف على رد حسام حسن على مواجهة البرازيل

بالصور

بيض مخفوق بلون وردي جذاب .. طريقة مبتكرة لإفطار صحي

بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي

تفاصيل السباق العربي نحو جائزة الأوسكار .. قائمة الترشيحات

فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني بالشرقية

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

محافظ الشرقية يزور مدينة القرين ويُفاجئ الأطباء والعاملين بالمستشفى المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد