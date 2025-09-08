بني سويف.. السكرتير العام يناقش تفعيل مبادرة حوافز تميز الأداء

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام، اجتماعاً،لمناقشة الدليل الإرشادي لحوافز تميز الأداء ،ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية"،وذلك بحضور: محمد عبداللطيف مدير الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية بديوان عام المحافظة، ورؤساء المدن ، ومديري التخطيط بالوحدات المحلية ،ومديري إدارات: الموارد البشرية ، الشؤون المالية، التنمية الاقتصادية ، التعاون الدولي ، الموازنة، المجالس واللجان ، البوابة الإليكترونية بالديوان العام

وخلال الاجتماع تم استعراض معايير حوافز الأداء وإعداد النماذج الموحدة وفق شروط المبادرة التي تنفذها وزارة التخطيط للعام الرابع على التوالي،وتشمل التخطيط التشاركي،إعداد دراسة الجدوى القبلية ،عملية تخطيط الاستثمارات السنوية،تخطيط عملية بناء القدرات،متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية، وغيرها

وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ" د.محمد هاني غنيم" بتكاتف الأجهزة التنفيذية ، للحفاظ على النجاح الذي حققته المحافظة خلال السنوات الماضية بعد تكريمها ضمن المحافظات المتميزةفي استيفاء وتنفيذ شروط الدليل والذي يعد بمثابة تكريم للمحافظة ،مؤكدا أهمية المبادرة في بناء القدرات التخطيطية وتحسين الكفاءة والفعالية في الانفاق العام وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظة.