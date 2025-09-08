قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر ينتهي من تسجيل المصحف المرتل بأصوات 30 طالبًا
لهذه الأسباب.. لا تستخدم الهاتف الذكي في المطبخ أو المرحاض
لا حصانة للرئيس.. القضاء يصفع ترامب ويفرض عليه غرامة 83 مليون دولار
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة تمليك من الدولة؟
بث مباشر... أحمد موسي يكشف تفاصيل العملية البرية في قطاع غزة
مؤسسة أبو العينين: محو أمية أكثر من 500 ألف مواطن في اليوم العالمي لمحو الأمية
حكم الصلاة في البيت باستثناء الجمعة.. الإفتاء: لا يأثم ولكن يفوت أجرا كبيرا
المجلس الأعلى للأزهر يوافق على إنشاء جامعة الأزهر الأهلية
قبل صدور اللائحة التنفيذية.. رسوم وحالات تقنين أراضي وضع اليد بالقانون
تعرف على نتائج بطولة إيزى كارت مصر لسيارات الكارتنج.. بالصور
هل يجوز جمع الصلوات للمريض؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب
وزير الرياضة يفتتح فعاليات سفينة النيل للشباب العربي عبر الفيديو كونفرانس
مقترحات لتحسين جودة الأداء والارتقاء بالخدمة الطبية في بني سويف

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف

استقبل الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وفدًا رفيع المستوى من قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، برئاسة الدكتورة كريمة حامد، وعضوية كل من الدكتورة شيماء الرفاعي، والدكتور أحمد مجدي، والدكتور حسام محمد، وذلك بحضور الدكتور محمد قريبة – وكيل المديرية، والدكتورة حنان حسين.

يأتي هذا اللقاء في مستهل جولة تفقدية لوفد الوزارة لعدد من مستشفيات القطاع داخل المحافظة، بهدف متابعة سير العمل، والوقوف على الوضع الفعلي للخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش الاجتماع أهم التحديات التي تواجه المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة، وتم طرح عدد من المقترحات العملية لتحسين جودة الأداء والارتقاء بالخدمة الطبية، بما يتماشى مع سياسات الوزارة وتطلعات المواطنين.

وفي ختام اللقاء، أعرب الحضور عن تمنياتهم بالتوفيق للدكتور هاني جميعة في مهامه، مؤكدين دعمهم الكامل لجهوده المبذولة في النهوض بالنظام الصحي في محافظة بني سويف.

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

جنود الاحتلال

حدث أمني ضد قوات جيش الاحتلال في قطاع غزة.. واعتراف بخسائر فادحة

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

أنجلينا جولي

سبب بكاء أنجلينا جولي في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

الفنان ياسر جلال

ياسر جلال يعلن عن مسلسل جديد لرمضان 2026

لميس الحديدي

"النهار" تكشف عن اسم برنامجها الجديد: الصورة مع لميس الحديدي

تاكو لحم البقر المشوي .. وصفة شهية بطابع مكسيكي أصيل

تعرف على نتائج بطولة إيزى كارت مصر لسيارات الكارتنج.. بالصور

بيض مخفوق بلون وردي جذاب .. طريقة مبتكرة لإفطار صحي

تفاصيل السباق العربي نحو جائزة الأوسكار .. قائمة الترشيحات

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

