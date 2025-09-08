مقترحات لتحسين جودة الأداء والارتقاء بالخدمة الطبية في بني سويف

استقبل الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وفدًا رفيع المستوى من قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، برئاسة الدكتورة كريمة حامد، وعضوية كل من الدكتورة شيماء الرفاعي، والدكتور أحمد مجدي، والدكتور حسام محمد، وذلك بحضور الدكتور محمد قريبة – وكيل المديرية، والدكتورة حنان حسين.

يأتي هذا اللقاء في مستهل جولة تفقدية لوفد الوزارة لعدد من مستشفيات القطاع داخل المحافظة، بهدف متابعة سير العمل، والوقوف على الوضع الفعلي للخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش الاجتماع أهم التحديات التي تواجه المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة، وتم طرح عدد من المقترحات العملية لتحسين جودة الأداء والارتقاء بالخدمة الطبية، بما يتماشى مع سياسات الوزارة وتطلعات المواطنين.

وفي ختام اللقاء، أعرب الحضور عن تمنياتهم بالتوفيق للدكتور هاني جميعة في مهامه، مؤكدين دعمهم الكامل لجهوده المبذولة في النهوض بالنظام الصحي في محافظة بني سويف.