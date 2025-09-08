قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة
مشي عكس وتعدى على مواطن بالضرب.. القبض على سائق توك توك بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف تنظم يوما علميا حول التدخل المبكر للأطفال ذوي الهمم

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف

نظّمت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف بالتزامن مع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي الموافق 8 سبتمبر، يومًا علميًا تحت عنوان: "العلاج الطبيعي في مواجهة التحديات والتدخل المبكر عند الأطفال ذوي الهمم" تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف ومتابعه الدكتورة حنان حسين مدير الطب العلاجي والدكتورة الشيماء حجاج مديرإدارةالعلاج الطبيعى ، و بحضور الدكتور محمد رمضان، الحاصل على دكتوراة العلاج الطبيعي من جامعة سانت أوجستين.

وتناول اللقاء العلمي أهمية التدخل المبكر في تأهيل الأطفال من ذوي الهمم، والدور الحيوي الذي يلعبه العلاج الطبيعي في تحسين القدرات الحركية والإدراكية لهذه الفئة، كما تم استعراض أحدث الأساليب العالمية في هذا المجال، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأخصائيين والممارسين.

وشهد اليوم العلمي حضورًا مميزًا من نحو 60 أخصائيًا وممارسًا للعلاج الطبيعي من مختلف مراكز ومستشفيات المحافظة، في تأكيد على الاهتمام المتزايد بتطوير الكوادر الطبية ورفع كفاءتها بما يعود بالنفع على المرضى والمجتمع.

يأتي هذا الحدث ضمن جهود تعزيز الوعي بدور العلاج الطبيعي في الرعاية الصحية، وخاصة في دعم الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، تماشيًا مع توجيهات الدولة في الاهتمام بحقوق ذوي الهمم .

بني سويف صحة بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

الوطنية للصحافة

الهيئة الوطنية للصحافة تناقش المشاكل المالية والإدارية والطباعية بالمؤسسات الصحفية القومية

وزارة العمل

تعطل خدمات وزارة العمل الإلكترونية وعودة الخدمة خلال 48 ساعة

بالصور

بيض مخفوق بلون وردي جذاب .. طريقة مبتكرة لإفطار صحي

بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي

تفاصيل السباق العربي نحو جائزة الأوسكار .. قائمة الترشيحات

فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني بالشرقية

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

محافظ الشرقية يزور مدينة القرين ويُفاجئ الأطباء والعاملين بالمستشفى المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد