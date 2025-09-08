صحة بني سويف تنظم يوما علميا حول التدخل المبكر للأطفال ذوي الهمم

نظّمت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف بالتزامن مع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي الموافق 8 سبتمبر، يومًا علميًا تحت عنوان: "العلاج الطبيعي في مواجهة التحديات والتدخل المبكر عند الأطفال ذوي الهمم" تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف ومتابعه الدكتورة حنان حسين مدير الطب العلاجي والدكتورة الشيماء حجاج مديرإدارةالعلاج الطبيعى ، و بحضور الدكتور محمد رمضان، الحاصل على دكتوراة العلاج الطبيعي من جامعة سانت أوجستين.

وتناول اللقاء العلمي أهمية التدخل المبكر في تأهيل الأطفال من ذوي الهمم، والدور الحيوي الذي يلعبه العلاج الطبيعي في تحسين القدرات الحركية والإدراكية لهذه الفئة، كما تم استعراض أحدث الأساليب العالمية في هذا المجال، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأخصائيين والممارسين.

وشهد اليوم العلمي حضورًا مميزًا من نحو 60 أخصائيًا وممارسًا للعلاج الطبيعي من مختلف مراكز ومستشفيات المحافظة، في تأكيد على الاهتمام المتزايد بتطوير الكوادر الطبية ورفع كفاءتها بما يعود بالنفع على المرضى والمجتمع.

يأتي هذا الحدث ضمن جهود تعزيز الوعي بدور العلاج الطبيعي في الرعاية الصحية، وخاصة في دعم الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، تماشيًا مع توجيهات الدولة في الاهتمام بحقوق ذوي الهمم .