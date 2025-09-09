رئيس جامعة بني سويف يستقبل مدير مركز إبداع مصر الرقمية

استقبل الدكتور طارق على القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الدكتور أحمد عثمان مدير مركز إبداع مصر الرقمية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لبحث سبل التعاون بين الجامعة والمركز، وذلك بحضور الدكتور محمد قايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح رئيس الجامعة ، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والمركز، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الابتكار والتحول الرقمي، وتوظيف إمكانات مركز الإبداع في تطوير قدرات الطلاب والباحثين، من خلال برامج تدريبية ومشروعات مشتركة تواكب متطلبات سوق العمل، وناقش اللقاء آليات تنفيذ مبادرات رقمية داخل الجامعة، وتوفير بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في بناء جيل قادر على قيادة المستقبل الرقمي لمصر.

تجدر الإشارة إلى أن مركز إبداع مصر الرقمية يضم معهد تكنولوجيا المعلومات - المعهد القومي للاتصالات - مركز الابتكار وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ويقدم منح تدريبية مختلفة في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل مجاني لطلبة و خريجي الجامعات المصرية و ما يعادلها من الشهادات.