الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال
وزير الصحة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص ضوابط علاج الطوارئ وتقليص معدلات الولادات القيصرية
وزير التعليم: سنطبق لائحة الانضباط بحزم في جميع المدارس خلال العام الجديد
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
وزير التعليم: تسليم الكتب المدرسية للطلاب من أول يوم في العام الدراسي الجديد
تونس: لم نستهدف أسطول الصمود بطائرة مسيّرة .. تفاصيل
محافظات

رئيس جامعة بني سويف يستقبل مدير مركز إبداع مصر الرقمية

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

استقبل الدكتور طارق على القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الدكتور أحمد عثمان مدير مركز إبداع مصر الرقمية  التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لبحث سبل التعاون بين الجامعة والمركز، وذلك بحضور الدكتور محمد قايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح رئيس الجامعة ، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والمركز، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الابتكار والتحول الرقمي، وتوظيف إمكانات مركز الإبداع في تطوير قدرات الطلاب والباحثين، من خلال برامج تدريبية ومشروعات مشتركة تواكب متطلبات سوق العمل،  وناقش اللقاء آليات تنفيذ مبادرات رقمية داخل الجامعة، وتوفير بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في بناء جيل قادر على قيادة المستقبل الرقمي لمصر.

تجدر الإشارة إلى أن مركز إبداع مصر الرقمية يضم معهد تكنولوجيا المعلومات - المعهد القومي للاتصالات - مركز الابتكار وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ويقدم منح تدريبية مختلفة في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل مجاني لطلبة و خريجي الجامعات المصرية و ما يعادلها من الشهادات.

