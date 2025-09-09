جامعة بني سويف تبحث التعاون مع "باريس سكلاي" بفرنسا في مجال الليزر

استقبل الدكتور طارق على القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، البروفيسور بيول دياب الأستاذ بجامعه باريس سكلاي بفرنسا، وذلك في اطار التعاون المشترك بين جامعه بني سويف متمثلة في معهد أبحاث وتطبيقات الليزر وجامعه باريس سكلاي وتحت مظلة مشروعات STDF، وذلك بحضور الدكتورة وفاء ربيع محمد عميد معهد الليزر والدكتور محمد عباس الباحث بالمعهد.

وأوضح رئيس الجامعة ، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين في إطار الشراكة بين معهد أبحاث وتطبيقات الليزر بالجامعة وجامعة باريس سكلاي، تحت مظلة مشروعات صندوق دعم العلوم والتنمية التكنولوجية (STDF).

وأشار إلى أن اللقاء ناقش سبل تطوير مشروعات بحثية مشتركة في مجال تطبيقات الليزر، وتبادل الخبرات الأكاديمية، بما يسهم في دعم الابتكار العلمي وتدريب الكوادر البحثية، ويعزز مكانة الجامعة في مجال البحث العلمي على المستويين المحلي والدولي.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور بيول دياب يعد احد الباحثين المميزين في علوم الفوتونات والليزر وتطبيقاته بجامعه باريس سكلاي Paris-Saclay، وتتركز دراساته حول الخواص البصرية غير الخطية لبعض البوليمرات لتصنيع بعض الكريستالات المستخدمة في تطبيقات الفوتونات، ويعد أيضا احد الباحثين المميزين في علوم الفوتونات الكمومية Quantum photonics وتطبيقاتها التي يعمل خلالها علي تحسين مصدر الفوتونات الفردية، والتحكم بدوران الإلكترون الفردي في الماس، وتقنيات التصوير فائقة الدقة.

وشارك دياب في تحكيم اكثر من 84 ورقه بحثيه في علوم الليزر والفوتونات كما شارك في كتابه اربع فصول من الكتب القيمة في الفوتونات وعلوم الليزر وتطبيقاته، كما انه مشرف رئيسي علي اكثر من ١٥ باحث دكتوراه حول العالم، وهو المشرف الرئيسي علي برنامج الماجستير الدولي في الفوتونات PhysEnBio والمقدم من جامعه باريس سكلاي بفرنسا.