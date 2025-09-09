قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
ترامب: وجهت ويتكوف بإبلاغ قطر بشأن الضربة الإسرائيلية لكن الوقت قد مضى
أمين الفتوى: لا حرمة في صناعة التماثيل أو عرضها إذا انتفت نية مضاهاة خلق الله
إعداد مشروع قومي كبير لتطوير الصحافة المصرية
ترامب: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان قرار نتنياهو وليس قراري
تبرأ من عملية الدوحة.. ترامب: الهجوم على قطر قرار نتنياهو وليس قراري
محكمة جنائية دولية لجرائم البيئة
وكالة الطاقة الذرية تعلن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إيران
رئيس وزراء قطر: إسرائيل استخدمت أسلحة لم تستطع راداراتنا اكتشافها
يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين
مصر تنجح في رعاية اتفاق تاريخي بين إيران والوكالة الذرية لاستئناف التعاون وبناء الثقة | تقرير
رئيس وزراء كندا: عدوان إسرائيل ضد الدوحة تصعيد غير مقبول للعنف وانتهاك لسيادة قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بقرار جمهوري.. عزة جوهري عميدا لكلية الآداب بجامعة بني سويف

عميد كلية الاداب ببني سويف
عميد كلية الاداب ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية   قرارا بتعيين الاستاذة  الدكتورة عزة فاروق عبدالمعبود جوهري  أستاذ علم المعلومات  ووكيل  كلية الآداب بجامعة بني سويف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة “عميدا”  لكلية الآداب بالجامعة، وذلك خلفا للدكتور محروس إبراهيم الذي انتهت ولاية عمادته.

جدير بالذكر أن الدكتورة عزة جوهري حاصلة على دكتوراه علم المعلومات، جامعة القاهرة 2002م “ممتاز”،   ماجستير إدارة المكتبات، جامعة القاهرة 1997م (ممتاز). ▪︎ليسانس الآداب، جامعة القاهرة، قسم المكتبات والوثائق 1990م “جيد جدا”.

كما تولت الدكتورة عزة جوهرى العديد من المهام منها: - مدرس جامعة القاهرة ، فرع بني سويف منذ 2002-2004م  - أستاذ مساعد جامعة الملك عبد العزيز منذ 2004-2009م  - أستاذ مساعد جامعة بني سويف 2011م  - أستاذ مشارك جامعة الملك عبد العزيز منذ 2009م– 2014م  - أستاذ جامعة الملك عبد العزيز 2014م. أستاذ جامعة بني سويف يناير 2019م.

- وكيل كلية الآداب بجامعة بني سويف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ عام 2021 حتي 2025  - كما  اشرفت وناقشت العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، ولها العديد من المؤلفات والأبحاث.

كما  شاركت “جوهري” في العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل. وهي  عضو بالعديد من اللجان العلمية منها: ▪︎عضو لجنة المكتبة بقسم علوم المعلومات 2014م.  

 -عضو لجنة المكتبة بكلية الآداب جامعة بني سويف 2014  ، عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الأول لقسم علوم المعلومات ، جامعة بني سويف 2015، عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الثاني لقسم علوم المعلومات، جامعة بني سويف 2016، عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الثالث لقسم علوم المعلومات ، جامعة بني سويف 2017، عضو تحكيم علمي بمجلة قسم علوم المعلومات “المجلة المصرية لعلوم المعلومات”. عضو تحكيم علمي بمجلة كلية الآداب ببني سويف. عضو لجنة وحدة ضمان الجودة والاعتماد بكلية الآداب عن المعايير الأكاديمية والفاعلية التعليمية،  عضو تحكيم علمي بمجلة المكتبات والمعلومات (ليبيا . دار النخلة ليبيا)، عضو الهيئة الاستشارية لمجلة المكتبات والمعلومات الليبية، مدير مشروع المكتبة الرقمية بجامعة بني سويف فبراير 2016 ، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز العربي للبحوث والدراسات في علوم المكتبات والمعلومات.عضو تحكيم علمي بمجلة المركز العربي للبحوث والدراسات في علوم المكتبات والمعلومات، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الحادي عشر لكلية الآداب جامعة بني سويف "العلوم الاجتماعية والإنسانية في مكافحة الإرهاب"عضو تحكيم علمي بالمجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات يونية 2020 “مجلة الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، عضو تحكيم علمي بمجلة كلية الآداب جامعة سوهاج، عضو تحكيم علمي بمجلة كلية الآداب جامعة أسيوط ، عضو هيئة تحكيم للاساتذة والاساتذة المساعدين بلجنة الترقيات الدورة من 2019-2022  ، عضو هيئة التحرير بمجلة بحوث كلية الاداب جامعة المنوفية يناير 2021. عضو تحكيم علمي بمجلة بحوث كلية الاداب جامعة المنوفية،  عضو لجنة استشارية وتحكيم لعشرات المجلات العلمية بمصر والدول العربية. 

بني سويف جامعة بني سويف آداب بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

قطر

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

ترشيحاتنا

مدير المعهد القومي للأورام

الخدمات بالمجان.. مدير معهد الأورام: يتردد علينا 35 الف مريض سنويا

السد الإثيوبي

مستشار وزير الري السابق: السد الإثيوبي لم يحقق هدفه وخطورته في سنوات الجفاف

منتخب مصر

ضياء السيد: بطولة إفريقيا احتكاك قوي للمنتخب وتكشف عن هويته قبل المونديال

بالصور

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء اصطناعي.. يحسب السعرات

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

فيديو

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد