بقرار جمهوري.. عزة جوهري عميدا لكلية الآداب بجامعة بني سويف

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا بتعيين الاستاذة الدكتورة عزة فاروق عبدالمعبود جوهري أستاذ علم المعلومات ووكيل كلية الآداب بجامعة بني سويف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة “عميدا” لكلية الآداب بالجامعة، وذلك خلفا للدكتور محروس إبراهيم الذي انتهت ولاية عمادته.

جدير بالذكر أن الدكتورة عزة جوهري حاصلة على دكتوراه علم المعلومات، جامعة القاهرة 2002م “ممتاز”، ماجستير إدارة المكتبات، جامعة القاهرة 1997م (ممتاز). ▪︎ليسانس الآداب، جامعة القاهرة، قسم المكتبات والوثائق 1990م “جيد جدا”.

كما تولت الدكتورة عزة جوهرى العديد من المهام منها: - مدرس جامعة القاهرة ، فرع بني سويف منذ 2002-2004م - أستاذ مساعد جامعة الملك عبد العزيز منذ 2004-2009م - أستاذ مساعد جامعة بني سويف 2011م - أستاذ مشارك جامعة الملك عبد العزيز منذ 2009م– 2014م - أستاذ جامعة الملك عبد العزيز 2014م. أستاذ جامعة بني سويف يناير 2019م.

- وكيل كلية الآداب بجامعة بني سويف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ عام 2021 حتي 2025 - كما اشرفت وناقشت العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، ولها العديد من المؤلفات والأبحاث.

كما شاركت “جوهري” في العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل. وهي عضو بالعديد من اللجان العلمية منها: ▪︎عضو لجنة المكتبة بقسم علوم المعلومات 2014م.

-عضو لجنة المكتبة بكلية الآداب جامعة بني سويف 2014 ، عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الأول لقسم علوم المعلومات ، جامعة بني سويف 2015، عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الثاني لقسم علوم المعلومات، جامعة بني سويف 2016، عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الثالث لقسم علوم المعلومات ، جامعة بني سويف 2017، عضو تحكيم علمي بمجلة قسم علوم المعلومات “المجلة المصرية لعلوم المعلومات”. عضو تحكيم علمي بمجلة كلية الآداب ببني سويف. عضو لجنة وحدة ضمان الجودة والاعتماد بكلية الآداب عن المعايير الأكاديمية والفاعلية التعليمية، عضو تحكيم علمي بمجلة المكتبات والمعلومات (ليبيا . دار النخلة ليبيا)، عضو الهيئة الاستشارية لمجلة المكتبات والمعلومات الليبية، مدير مشروع المكتبة الرقمية بجامعة بني سويف فبراير 2016 ، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز العربي للبحوث والدراسات في علوم المكتبات والمعلومات.عضو تحكيم علمي بمجلة المركز العربي للبحوث والدراسات في علوم المكتبات والمعلومات، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الحادي عشر لكلية الآداب جامعة بني سويف "العلوم الاجتماعية والإنسانية في مكافحة الإرهاب"عضو تحكيم علمي بالمجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات يونية 2020 “مجلة الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، عضو تحكيم علمي بمجلة كلية الآداب جامعة سوهاج، عضو تحكيم علمي بمجلة كلية الآداب جامعة أسيوط ، عضو هيئة تحكيم للاساتذة والاساتذة المساعدين بلجنة الترقيات الدورة من 2019-2022 ، عضو هيئة التحرير بمجلة بحوث كلية الاداب جامعة المنوفية يناير 2021. عضو تحكيم علمي بمجلة بحوث كلية الاداب جامعة المنوفية، عضو لجنة استشارية وتحكيم لعشرات المجلات العلمية بمصر والدول العربية.