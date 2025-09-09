قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 أدعية تسدّد كل ديونك .. ردّدها بيقين يفرج الله همّك
اتحاد الكرة يكشف حقيقة إقامة مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة
طارق أبو العينين : لاعبو المنتخب «رجالة» وحققنا المطلوب أمام بوركينا فاسو
وزير الخارجية يحذّر: سد النهضة غير شرعي.. ومصر تحتفظ بحق الدفاع عن مياهها
الجامعة العربية تحذر: عدوان إسرائيل على الدوحة يضع استقرار المنطقة على المحك
هجوم الدوحة يفجّر غضبًا في واشنطن: مستشارو ترامب مصدومون من ضربة إسرائيل
عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن
سابقة خطيرة.. اتحاد العمال يندد بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية
اتحاد الكرة: نسعى لنقل مباراة مصر وجيبوتي إلى ستاد القاهرة
ميدو: حسام حسن عاشق لمصر وصاحب تاريخ كبير مع المنتخب.. وأنا بحب التوأم
إعلام عبري: إسرائيل لم تؤكد بعد تصفية قادة حماس في قطر
الدوحة تتوعد تل أبيب.. رئيس وزراء قطر يتهم نتنياهو بالهمجية وإسرائيل بممارسة «إرهاب دولة»
محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يتفقد انتظام العمل بوحدة طب الأسرة بقرية السلطاني.. الإحلال والتجديد للمستشفى المركزي في ببا

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها في التقرير التالي:

محافظ بني سويف يتفقد مستجدات وسير الأعمال بمشروع إحلال وتجديد المستشفى المركزي في ببا
قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بزيارة  لمركز ومدينة ببا ،لمتابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها  ضمن مشروع إحلال وتجديد المستشفى المركزي،والذي يتم في إطار خطة وزارة الصحة ، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في القطاع الصحي.

جاء ذلك في حضور الدكتور عبد الله علي مبروك  عضو مجلس النواب ، الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة، الأستاذ محمد بكري رئيس مركز ومدينة ببا، الدكتورة رحاب ربيع مدير إدارة التخطيط بالمديرية ، الدكتورة سلوى خليل مدير الإدارة الصحية ، وليد كامل نائب رئيس المدينة ، بجانب كل من : العميد محمد شلبي ، المهندس هاني أبو الفتوح  _من الشركات المُسند لها  المشروع.

محافظ بني سويف يتفقد انتظام العمل بوحدة طب الأسرة بقرية السلطاني
واصل الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولاته وزياراته ،لتفقد مستوى ونوعيةالخدمات المقدمة للمواطنين ،ضمن سلسلة متابعاته الميدانية لمنظومة الخدمات وسير العمل في القطاعات والمرافق الخدمية، والتي تتماس بشكل مباشر مع الاحتياجات اليومية والأساسية للمواطنين في ملفات الصحة والتعليم والنظافة والصرف الصحي  وغيرها.

 حيث زار المحافظ"اليوم" وحدة طب الأسرة بقرية السلطاني  التابعة لإدارة ببا الصحية، لمتابعة انتظام ومستوى  الخدمة بالوحدات والمنشآت التي تم تنفيذها  في قطاع الصحة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق تنمية شاملة بتلك القرى بما يتواكب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

إقامة مشروع دواجن ضخم في بني سويف
كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة والمشروعات الإنتاجية القائمة لتعزيز موارد المحافظة.

قام اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ببني سويف، بجولة ميدانية تفقد خلالها مشروعات الدواجن المركزية  بشرق النيل، والذي يعد من المشروعات الإنتاجية المهمة التي تساهم في توفير منتج غذائي استراتيجي للمواطنين.

ناقش السكرتير العام المساعد تقرير مُفصل حول الوضع الحالي للمشروع ومعدلات الإنتاج من الدواجن وبيض المائدة والدجاج الرومي، بجانب مناقشة التحديات التي تواجه المشروع والسبل الممكنة لتجاوزها، مشيرا إلى أن المشروع يحظى بمتابعة مستمرة من المحافظ لدوره في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير سلعة أساسية بجودة وأسعار مناسبة لجمهور المستهلكين.

بني سويف مستشفي ببا السلطاني

