محافظ بني سويف يتابع تنفيذ توجيهاته بشأن الحلول والإجراءات لتحقيق احتياجات المواطنين

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

وتضمن التقرير، الذي عرضته مها حميدة مديرة إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ أفاد فرع هيئة التأمين الصحي أنه تم تحديد موعد لإجراء عملية جراحية يوم 16 الشهر الجاري في استجابة لمطلب أحد المواطنين من مدينة بني سويف شرق النيل ، يلتمس تسريع الإجراءات الخاصة بإجراء عملية جراحية لنجله يعاني من إعوجاج بالساق اليمني قبل بداية العام الدراسي الجديد .

كما أفاد مسؤولى التأمين الصحي أيضًا، أنه بالنسبة لإجراءات توفير الرعاية الطبية لطفل "10 سنوات" يعاني من أنيميا البحر المتوسط والذي كان بحاجة إلى تدخل جراحي لاستئصال الطُحّال، فقد تم صرف الجرعات العلاجية التي يحتاجها الطفل، وفيما يخص شكوى إحدى السيدات، تعرض زوجها لحادث منذ 3سنوات وقام بإجراء 5عمليات على نفقته الشخصية، وتدهورت حالته الصحية ويحتاج إلى متابعة من قبل التأمين الصحي، حيث أفاد مسئولو التأمين الصحي أنه تم التنسيق مع مستشفى بني سويف التخصصي للمتابعة الفورية لحين التنسيق مع مستشفى الهلال برمسيس.

وفيما يخص إحدى السيدات ، تتضرر فيها من قيام أحد المواطنين بتجريف أرض زراعية بجوار منزلها على الطريق الدائري للفشن، لاستغلاله في تشوين مواد وخامات بناء ، والتي أفادت بشانها مديرية الزراعة بأنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من تحرير محاضر بيئة وتبوير وإزالة المشون، وهذا ما أكدته إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة.

من جانبها أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف أنه يجري حاليًا بحث المطلب الذي تقدم به عدد من أهالي قرية باروط، يلتمسون فيه نقل أحد محولات الكهرباء لمسافة أبعد عن منازلهم.