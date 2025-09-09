قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
محافظات

إقامة مشروع دواجن ضخم في بني سويف

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة والمشروعات الإنتاجية القائمة لتعزيز موارد المحافظة.

قام اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ببني سويف، بجولة ميدانية تفقد خلالها مشروعات الدواجن المركزية  بشرق النيل، والذي يعد من المشروعات الإنتاجية المهمة التي تساهم في توفير منتج غذائي استراتيجي للمواطنين.

ناقش السكرتير العام المساعد تقرير مُفصل حول الوضع الحالي للمشروع ومعدلات الإنتاج من الدواجن وبيض المائدة والدجاج الرومي، بجانب مناقشة التحديات التي تواجه المشروع والسبل الممكنة لتجاوزها، مشيرا إلى أن المشروع يحظى بمتابعة مستمرة من المحافظ لدوره في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير سلعة أساسية بجودة وأسعار مناسبة لجمهور المستهلكين.

 

كما تم بحث أوجه وآليات استغلال مساحات غير مستغلة داخل المشروع، حيث تم مناقشة أفضل المقترحات لتعظيم العائد من هذه المساحات، بما يضمن إدخال أنشطة إنتاجية إضافية تتكامل مع نشاط المشروع الأساسي وتحقق أكبر استفادة ممكنة من الموقع كأحد الأصول المملوكة للمحافظة،والعمل بأسلوب علمي لتعظيم الإنتاجية من خلال تحقيق الكفاءة الإنتاجية والفعالية في تحقيق أهداف المشروع

 

رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة: الدكتور عبد اللطيف هشام عميد كلية الزراعة بجامعة بني سويف، الدكتور ناجي حامد متولي الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني والداجني بكلية الزراعة ، المهندس  هاني عبد الموجود مدير المشروع،الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، ، وناصر مصطفى عبد العليم مدير الشئون الزراعية بمديرية الزراعة، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

 

بني سويف مزرعة بني سويف محافظة بني سويف

