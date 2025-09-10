تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا لدعم 6 قرى أولى بالرعاية بالفشن جنوب بني سويف

نظمت جمعية الأورمان فى معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجاناًفي ٦ قري بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف .

بحضور أحمد عبد السلام، مدير ادارة التضامن الإجتماعى بمركز الفشن،

بهدف دعم عدد 280 أسرة ضمن الاسر الأولى بالرعاية بقرى القضابي والشقر والفنت الغربيه وعزبة السكاكريه وعزبة السوق والجمهوريه بمركز الفشن محافظة بني سويف، وذلك تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى ببني سويف.



وأكد أحمد عبدالسلام أن تنظيم المعرض جاء بناء على تعليمات هبه مصطفي الجلالي، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى ببني سويف، وفي إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة وبهدف إدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان فى محافظة بني سويف تتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا ان المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

وأشار شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى بني سويف تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

يذكر ان تنظيم معارض الملابس الجديدة فى بني سويف ياتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا .