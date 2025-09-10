قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المفوضية الأوروبية: تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل ومشاريع دفاعية جديدة قيد الطرح
الصحة: صرف مكافأة للعاملين بمستشفى الصدر بالمنيا
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل
أسعار الخضروات اليوم 10 سبتمبر 2025
الطيب: لاعبو الزمالك لا يجدون الدعم.. واللوم على الجماهير
الغمراوي: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات على رأس أولوياتنا لدعم الأمن الدوائي
وفد أممى يبحث خطة إعادة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة بقنا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي جهاز الدمغة الطبية سبل دعم الصناعة الوطنية
تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا لدعم 6 قرى أولى بالرعاية بالفشن جنوب بني سويف

 نظمت جمعية الأورمان فى  معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجاناًفي ٦ قري بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف . 

بحضور أحمد عبد السلام، مدير ادارة التضامن الإجتماعى بمركز الفشن،

بهدف دعم عدد  280 أسرة ضمن الاسر الأولى بالرعاية بقرى القضابي والشقر والفنت الغربيه وعزبة السكاكريه وعزبة السوق والجمهوريه بمركز الفشن محافظة بني سويف، وذلك تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى ببني سويف.


وأكد أحمد عبدالسلام أن تنظيم المعرض جاء بناء على تعليمات هبه مصطفي الجلالي،  وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى ببني سويف، وفي إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة وبهدف إدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم.
من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان فى محافظة بني سويف تتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا ان  المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .
وأشار شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى بني سويف تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.
يذكر ان تنظيم معارض الملابس الجديدة فى بني سويف ياتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا .

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

دولار امريكي

عقب تراجعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

حملات العلاج الحر في المنوفية

حملات تفتيشية مكثفة على 1018 منشأة طبية خاصة بالمنوفية.. غلق وإنذارات لضمان جودة الخدمة الصحية

نائب محافظ قنا

عبر الفيديو كونفرانس.. نائب محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لتقنين أراضي الدولة

تمويل المشروعات

محافظ المنوفية: تمويل 192 مشروعا خلال 9 أشهر ضمن مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية.. احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بدون ترخيص في الشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إطلالة مختلفة.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

لماذا تستمر لمبة المحرك في الظهور بعد الانتهاء من فحصه؟

لمبة المحرك
لمبة المحرك
لمبة المحرك

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

