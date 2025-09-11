قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وثائق مسرّبة تكشف: خطة فرنسية لتجهيز المستشفيات لـ "سيناريو الحرب"
إيطاليا: سنضمن الحماية لمواطنينا المشاركين في أسطول الصمود
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ بني سويف يتابع مع نائب وزير الصحة عددا من منشآت القطاع بالمحافظة

مستشفي بني سويف التخصصي
مستشفي بني سويف التخصصي
بني سويف : محمد عبدالحليم

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم،الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي ، في مستهل زيارته على رأس وفد من وزارة الصحة ،لتفقد عدد من المنشآت الصحية والهيئات التابعة للوزارة  ومتابعة  بعض المشروعات الجاري تنفيذها ضمن خطة تطوير القطاع الصحي بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد قُريبة، وكيل المديرية،الأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، حيث ضم وفد وزارة الصحة: الدكتور محمد عبد الحكيم   رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الدكتور محمد رمضان  رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية،المهندس عمرو عايد مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، الدكتور محمد عادل الصدفي رئيس الإدارة المركزية للطوارئ و الرعاية الحرجة،الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي،المهندس أشرف طلعت مدير الإدارة العامة للبنية التحتية للتحول الرقمي،الدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية،الدكتورة فاطمة نصار مدير الإدارة العامة للتخطيط الصحي،الدكتورة نهلة تعيلب مدير الإدارة العامة للتقييم والمتابعة،الدكتورة رشا عادل مدير المكتب الفني لنائب وزير الصحة

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع  وفد وزارة الصحة آخر مستجدات وسير الأعمال في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع ، وكذا موقف المشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسبل تسريع وتيرة العمل لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، وقد أكد المحافظ أهمية المتابعة المستمرة لسير العمل في المستشفيات والمنشآت الصحية الجاري تطويرها، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح نائب وزير الصحة أن زيارته للمحافظة تشمل المرور على عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة، والوقوف على الاحتياجات الفعلية لدعم المنظومة الصحية في بني سويف، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع في مختلف المحافظات ، مشددا على  توجيهات_ نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار _بتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، والتنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات  وأجهزة وهيئات الوزارة لضمان سرعة الإنجاز وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

بني سويف محافظ بني سويف صحة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

الهجوم الاسرائيلي على الدوحة

الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

ترشيحاتنا

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد