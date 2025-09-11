أخبار بني سويف| المحافظ يتابع خطط واستعدادات قطاع التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد وتنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها في التقرير التالي:

محافظ بني سويف يتابع خطط واستعدادات قطاع التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد



تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استعدادات قطاع التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026، مؤكدًا ضرورة إنتهاء كافة التجهيزات بالمدارس قبل بدء الدراسة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الإنتهاء من قوائم الفصول والجداول الدراسية وتوزيع المهام على أعضاء هيئة التدريس، وضمان تنفيذ خطة الإشراف اليومي، وتسليم الكتب المدرسية ، مع التركيز على النظافة داخل المدارس ومحيطها، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة لكافة عناصر المنظومة.

جامعة بني سويف تحقق معدلات مرتفعة في الاستجابة للشكاوي الواردة اليها

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تحقيق الجامعة لمعدلات مرتفعة في حسم الشكاوي الواردة إليها طبقا لتقرير منظومة الشكاوي الحكومية المقدم للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك وسط تقييم شامل لأداء الجهات المرتبطة إلكترونياً بالمنظمة خلال شهر اغسطس الماضي.

تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا لدعم 6 قرى أولى بالرعاية بالفشن جنوب بني سويف

نظمت جمعية الأورمان فى معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجاناًفي ٦ قري بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف .

بحضور أحمد عبد السلام، مدير ادارة التضامن الإجتماعى بمركز الفشن،

بهدف دعم عدد 280 أسرة ضمن الاسر الأولى بالرعاية بقرى القضابي والشقر والفنت الغربيه وعزبة السكاكريه وعزبة السوق والجمهوريه بمركز الفشن محافظة بني سويف، وذلك تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى ببني سويف.