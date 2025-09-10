جامعة بني سويف تحقق معدلات مرتفعة في الاستجابة للشكاوي الواردة اليها

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تحقيق الجامعة لمعدلات مرتفعة في حسم الشكاوي الواردة إليها طبقا لتقرير منظومة الشكاوي الحكومية المقدم للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك وسط تقييم شامل لأداء الجهات المرتبطة إلكترونياً بالمنظمة خلال شهر اغسطس الماضي.

وأكد الدكتور طارق علي، حرص الجامعة علي استقبال ورصد الشكاوي والاستفسارات ومتابعتها سعياً لتعزيز رضا الجمهور وترسيخ ثقتهم في مؤسسات الدولة ، مع التحرك السريع من قِبل إدارة الجامعة عند أي إبلاغ عن مظاهر خلل أو شكوى بعد أن يتم فحصها بدقة حيث يلعب عنصر الوقت دورا مهما لأن التعامل السريع والحاسم مع المشكلات يقلل من نسب وقوع الأضرار.



وبهذا تؤكد الجامعة التزامها التام بخدمة المجتمع وتعزيز آليات الرد علي شكاوي المواطنين بسرعة وكفاءة بالتوازي مع الجهود الحكومية الهادفة إلي رفع مستويات الأداء المؤسسي وتحقيق رضا المواطن.