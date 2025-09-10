قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن مباراة يونايتد
رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة
تأجيل عرض ابنتي ابراهيم سعيد على خبيرين نفسي واجتماعي لـ 15 سبتمبر
وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين
برعاية مصرية.. السعودية ترحب باستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
اصطدمت السيارة بالكمين.. إصابة شخصين على طريق جمصة
قريباً .. طرح وحدات سكنية وقطع أراض مميزة ومتخللات بعدد من المدن الجديدة مع سداد كامل الثمن
رئيس الإمارات: الاعتداء على قطر يقوض أمن المنطقة واستقرارها
شراكة استراتيجية بين الصحة والإنتاج الحربي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين
مفاجأة .. الشرع يزور الحليف الرئيسي لبشار الأسد || ما السبب ؟
محافظات

محافظ بني سويف يتابع خطط واستعدادات قطاع التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استعدادات قطاع التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026، مؤكدًا ضرورة إنتهاء كافة التجهيزات بالمدارس قبل بدء الدراسة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الإنتهاء من قوائم الفصول والجداول الدراسية وتوزيع المهام على أعضاء هيئة التدريس، وضمان تنفيذ خطة الإشراف اليومي، وتسليم الكتب المدرسية ، مع التركيز على النظافة داخل المدارس ومحيطها، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة لكافة عناصر المنظومة.

جاء ذلك خلال إطلاع المحافظ  على تقرير ، أعدته أمل الهواري وكيل الوزارة، أشارت فيه إلى الاجتماع المُوسع ، الذي حضره مدير التعليم الثانوي ومديرو المدارس الثانوية بالمحافظة، بحضور محمد بدر وكيل المديرية والدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام وأشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن بالمديرية، لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسي الجديد ونظام شهادة البكالوريا المصرية.

وخلال الاجتماع، شددت وكيل الوزارة على أهمية تعزيز القيم التربوية والأخلاقية لدى الطلاب، لبناء جيل مثقف وواعٍ بمسؤولياته تجاه المجتمع والوطن، مستعرضة نظام البكالوريا المصرية الذي يركز على عدد أقل من المواد ويتيح فرصًا متعددة للطلاب، مع توضيح المسارات الأربعة المتاحة والكليات المرتبطة بكل مسار، مع التأكيد على أهمية رفع وعي أولياء الأمور وتقديم الإرشاد الأكاديمي لهم لاختيار النظام الأنسب لأبنائهم.

وأكدت وكيل الوزارة أنه خلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ كافة الترتيبات الفنية والإدارية في المدارس، بما يشمل تنظيم الجداول الدراسية، وتوزيع أعضاء هيئة التدريس، والإشراف على المرافق التعليمية والخدمات الطلابية، لضمان انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسي. 

وشدد الاجتماع على أهمية التنسيق بين مديرية التعليم والمدارس والإدارات التعليمية لتوفير الدعم الكامل للمعلمين والطلاب، وضمان نجاح تجربة نظام البكالوريا الجديدة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية التعليمية بالمحافظة ويرسخ جودة التعليم ويجهزه لمواجهة التحديات المستقبلية.

