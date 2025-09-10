محافظ بني سويف يتابع خطط واستعدادات قطاع التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استعدادات قطاع التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026، مؤكدًا ضرورة إنتهاء كافة التجهيزات بالمدارس قبل بدء الدراسة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الإنتهاء من قوائم الفصول والجداول الدراسية وتوزيع المهام على أعضاء هيئة التدريس، وضمان تنفيذ خطة الإشراف اليومي، وتسليم الكتب المدرسية ، مع التركيز على النظافة داخل المدارس ومحيطها، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة لكافة عناصر المنظومة.

جاء ذلك خلال إطلاع المحافظ على تقرير ، أعدته أمل الهواري وكيل الوزارة، أشارت فيه إلى الاجتماع المُوسع ، الذي حضره مدير التعليم الثانوي ومديرو المدارس الثانوية بالمحافظة، بحضور محمد بدر وكيل المديرية والدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام وأشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن بالمديرية، لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسي الجديد ونظام شهادة البكالوريا المصرية.

وخلال الاجتماع، شددت وكيل الوزارة على أهمية تعزيز القيم التربوية والأخلاقية لدى الطلاب، لبناء جيل مثقف وواعٍ بمسؤولياته تجاه المجتمع والوطن، مستعرضة نظام البكالوريا المصرية الذي يركز على عدد أقل من المواد ويتيح فرصًا متعددة للطلاب، مع توضيح المسارات الأربعة المتاحة والكليات المرتبطة بكل مسار، مع التأكيد على أهمية رفع وعي أولياء الأمور وتقديم الإرشاد الأكاديمي لهم لاختيار النظام الأنسب لأبنائهم.

وأكدت وكيل الوزارة أنه خلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ كافة الترتيبات الفنية والإدارية في المدارس، بما يشمل تنظيم الجداول الدراسية، وتوزيع أعضاء هيئة التدريس، والإشراف على المرافق التعليمية والخدمات الطلابية، لضمان انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسي.

وشدد الاجتماع على أهمية التنسيق بين مديرية التعليم والمدارس والإدارات التعليمية لتوفير الدعم الكامل للمعلمين والطلاب، وضمان نجاح تجربة نظام البكالوريا الجديدة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية التعليمية بالمحافظة ويرسخ جودة التعليم ويجهزه لمواجهة التحديات المستقبلية.