ماتت قدام المستشفى.. القصة الكاملة لسيدة فارقت الحياة أمام مستشفى في بني سويف خلال زيارة زوجها المريض

شهدت محافظة بني سويف واقعة مؤسفة ومؤثرة وحزينة شهدتها حين فارقت سيدة الحياة أمام بوابة مستشفى التأمين الصحي بمدينة بني سويف،بشارع عبدالسلام عارف وسط مدينة بني سويف أثناء زيارتها لزوجها المحجوز داخل قسم المسالك البولية.

وكانت السيدة المريضة قد خرجت في نفس اليوم الذي توفيت فيه من الحجز داخل غرفة العناية المركزة داخل مستشفى إهناسيا التخصصي، عقب تحسن حالتها الصحية بعد فترة علاج داخل العناية المركزة، لتقرر التوجه مباشرة إلى مستشفى التأمين الصحي للاطمئنان على زوجها المريض.

وبمجرد وصولها إلى باب المستشفى، سقطت مغشيًا عليها، وحاول الأطباء إسعافها وإجراء محاولات إنعاش القلب لها، إلا أن روحها قد فاضت إلى بارئها في الحال وفارقت الحياة .

وشهدت الواقعة لحظة إنسانية صعبة، حين نزل الزوج المريض من الأدوار العليا حيث غرفته، منهارًا في البكاء وهو يردد: جيتي ليه وأنتي تعبانة؟ أنا بخير، مودعًا زوجته التي سبقتْه إلى دار الأخرة .

وخيم الحزن على محيط المستشفى، فيما دعا الأهالي بالرحمة للفقيدة، والصبر والسلوان لزوجها المكلوم المريض .