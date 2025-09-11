قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه
صدى البلد ينشر لوجو وشعار الائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية
ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه
ننشر.. تفاصيل إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين
صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة
بولندا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بعد خرق مسيرات لمجالها الجوي
محافظات

ماتت قدام المستشفى.. القصة الكاملة لسيدة فارقت الحياة أمام مستشفى في بني سويف خلال زيارة زوجها المريض

مستشفي التأمين ببني سويف
مستشفي التأمين ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف  واقعة  مؤسفة ومؤثرة وحزينة شهدتها حين  فارقت  سيدة  الحياة  أمام بوابة مستشفى التأمين الصحي بمدينة بني سويف،بشارع عبدالسلام عارف وسط مدينة بني سويف  أثناء زيارتها لزوجها المحجوز داخل قسم المسالك البولية. 

  وكانت السيدة  المريضة قد خرجت في نفس اليوم الذي توفيت فيه من الحجز داخل غرفة العناية المركزة  داخل  مستشفى إهناسيا التخصصي، عقب تحسن حالتها الصحية بعد فترة علاج داخل العناية المركزة، لتقرر التوجه مباشرة إلى مستشفى التأمين الصحي للاطمئنان على زوجها المريض.

وبمجرد وصولها إلى باب المستشفى، سقطت مغشيًا عليها، وحاول الأطباء إسعافها وإجراء محاولات إنعاش القلب لها، إلا أن روحها  قد فاضت إلى بارئها في الحال وفارقت الحياة  .

وشهدت الواقعة لحظة إنسانية صعبة، حين نزل الزوج المريض من الأدوار العليا  حيث  غرفته، منهارًا في البكاء وهو يردد: جيتي ليه وأنتي تعبانة؟ أنا بخير، مودعًا زوجته التي سبقتْه إلى دار الأخرة .

وخيم الحزن على محيط المستشفى، فيما دعا الأهالي بالرحمة للفقيدة، والصبر والسلوان لزوجها المكلوم المريض .

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

