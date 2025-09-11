تحرير 72 محضراً لمخالفات بالمخابز والأسواق والأنشطة التجارية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية، للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتطبيق القانون على المخالفين.

وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والجهات المعنية من خلال الحملات والتفتيش المفاجئ على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، ومواجهة أية محاولات للتلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير من التموين، بشأن نتائج وجهود الحملات التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية على المخابز البلدية والأنشطة التجارية لمتابعةسير العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وإنتاج الخبز بالمواصفات القياسية والأوزان المقررة ،وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق،ومكافحة الغش التجاري ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين.

وتبين من التقرير، الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة ،أن تم تنظيم حملة من مفتشي إدارة تموين مركز بني سويف ومكتب بياض العرب للمرور على محلات تجارية وبدالين تموينين ومشروع جمعيتي ومستودعات ومحطات سولار.

أسفرت عن تحرير 17 محضرا لمخالفات خاصة سلع منتهية الصلاحية، تصرف لبقالين تموينين في سلع تموينية، غلق بدالين خلال مواعيد العمل الرسمية ، عدم وجود سجل زيارات، عدم وجود شهادات صحية، عدم وجود ماكينة لبدالي تموين.

وفي حملة مماثلة على المخابز البلدية بدائرة مركز ومدينة بني سويف، أسفرت عن تحرير 23 محضرا (إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن ، غير مطابق للمواصفات،عدم وجود سجل زيارات ،عدم نظافه أدوات العجن ،عدم إعطاء بون للمواطن وعدم إعلان عن المواعيد للمخابز)، بالإضافة إلى حملة بدائرة سمسطا على المحلات العامة والبقالة،والتي أسفرت عن تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية لعاملين بمنشآت غذائية.

بجانب حملة لإدارة التجارة الداخلية أسفرت عن تحرير 11 محضر متنوع شملت (2محضر ضد بدلتين تموين مغلق في أوقات العمل الرسمية، 6 محضر عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن أسعار، فضلا عن التحقيق في 2شكوى ، علاوة على حملة آخرىمن إدارة تموين الواسطى للمرور على المحال العامة والأسواق،أسفرت عن 14 محضرا ( 2 طن علف بدون فواتير،حيازة بويات بدون فواتير 25علبة ، تجميع 48 زجاجة زيت تمويني، تجميع جوال دقيق، 8 محاضر عدم وجود شهادة صحية ، محضر عدم وجود سجل ، محضر غلق أثناء العمل لبدال تمويني).