وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
نادي عربي.. سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن حسين الشحات نجم الأهلي
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات
مدبولي: لا سبيل للاستقرار وتحقيق السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
سارة الزعفراني: زيارتي إلى مصر خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون
محافظات

تحرير 72 محضراً لمخالفات بالمخابز والأسواق والأنشطة التجارية ببني سويف

بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية، للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتطبيق القانون على المخالفين.

وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والجهات المعنية من خلال الحملات والتفتيش المفاجئ على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، ومواجهة أية محاولات للتلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير من التموين، بشأن نتائج وجهود الحملات التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية على المخابز البلدية والأنشطة التجارية لمتابعةسير العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وإنتاج الخبز بالمواصفات القياسية والأوزان المقررة ،وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق،ومكافحة الغش التجاري ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين.

وتبين من التقرير، الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة ،أن تم تنظيم حملة من مفتشي إدارة تموين مركز بني سويف ومكتب بياض العرب للمرور على محلات تجارية وبدالين تموينين ومشروع جمعيتي ومستودعات ومحطات سولار.

أسفرت عن تحرير 17  محضرا لمخالفات خاصة سلع منتهية الصلاحية، تصرف لبقالين تموينين في سلع تموينية، غلق بدالين خلال مواعيد العمل الرسمية ، عدم وجود سجل زيارات، عدم وجود شهادات صحية، عدم وجود ماكينة لبدالي تموين.

وفي حملة مماثلة على المخابز البلدية بدائرة مركز ومدينة بني سويف، أسفرت عن تحرير 23 محضرا (إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن ، غير مطابق للمواصفات،عدم وجود سجل زيارات ،عدم نظافه أدوات العجن ،عدم إعطاء بون للمواطن وعدم إعلان عن المواعيد للمخابز)، بالإضافة إلى حملة بدائرة سمسطا  على المحلات العامة والبقالة،والتي أسفرت عن تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية لعاملين بمنشآت غذائية.

بجانب حملة لإدارة التجارة الداخلية أسفرت عن تحرير 11 محضر متنوع شملت (2محضر ضد بدلتين تموين مغلق في أوقات العمل الرسمية، 6 محضر عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن أسعار، فضلا عن التحقيق في 2شكوى ، علاوة على حملة آخرىمن إدارة تموين الواسطى للمرور على المحال العامة والأسواق،أسفرت عن 14 محضرا ( 2 طن علف بدون فواتير،حيازة بويات بدون فواتير 25علبة ، تجميع 48 زجاجة زيت تمويني، تجميع جوال دقيق، 8 محاضر عدم وجود شهادة صحية ، محضر عدم وجود سجل ، محضر غلق أثناء العمل لبدال تمويني).

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

محافظ المنيا ووزير التربية والتعليم

استعداداً للعام الدراسي الجديد.. محافظ المنيا يشدد على جاهزية المدارس وتحسين البيئة التعليمية

نائب محافظ الأقصر يشهد ختام مبادرة تدريب طلاب الأزهر على الوعي السياحي

نائب محافظ الأقصر يشهد ختام مبادرة تدريب طلاب الأزهر على الوعي السياحي

اداري اليد للصالات شكرا للاتحاد لتطبيق الحيادية بين جميع الفرق

إداري اليد للصالات: شكرا للاتحاد لتطبيق الحيادية بين جميع الفرق

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

