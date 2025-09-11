المحافظ ونائب وزير الصحة يتفقدان مستشفى بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،يرافقه الدكتور محمد الطيب،نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي ، المستشفى التخصصي بمدينة بني سويف ، ضمن برنامج زيارته على رأس وفد من وزارة الصحة ،لتفقد عدد من المنشآت الصحية والهيئات التابعة للوزارة ومتابعة بعض المشروعات الجاري تنفيذها ضمن خطة تطوير القطاع الصحي بالمحافظة

حيث يتضمن برنامج الزيارة "بجانب المستشفى التخصصي " كل من: تفقد مستشفى الصحة النفسية ، معهد بني سويف الفني الصحي ، وحدة طب الأسرة بقرية تزمنت الشرقية ، ومستشفى ناصر"تحت الإنشاء" ، وذلك في حضور :الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد قُريبة، وكيل المديرية،الدكتور محمد جبر معاون محافظ بني سويف،الأستاذ على يوسف رئيس المدينة ، الدكتور محمد يحيي مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف

ومن الوزارة كل من : د. محمد عبد الحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، د.محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية،م. عمرو عايد مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، د. محمد عادل الصدفي رئيس الإدارة المركزية للطوارئ و الرعاية الحرجة ،د. بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي،م. أشرف طلعت مدير الإدارة العامة للبنية التحتية للتحول الرقمي،د. رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية،د. فاطمة نصار مدير الإدارة العامة للتخطيط الصحي،د. نهلة تعيلب مدير الإدارة العامة للتقييم والمتابعة،د. رشا عادل مدير المكتب الفني لنائب الوزير،د. هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، د. أحمد عمر مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

وتفقد المحافظ ونائب الوزير المستشفى التخصصي ،للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين،والتأكد من توافر الأطقم الطبية، والمستلزمات الوقائية ، واستمعا لمطالب عدد من المرضى الذين تصادف تواجدهم ،واستفسرا منهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم،حيث ناقش نائب الوزير بعض التفاصيل المتعلقة بخط سير ومراحل تقديم الخدمة للمواطنين المترددين على المستشفى،بجانب تفقد بعض المباني والأقسام والإطلاع على مستجدات الموقف الخاص بأعمال التطوير المدرجة في المرحلة التالية من تطوير المستشفى

وتوجه المحافظ ونائب الوزير لمستشفى التأمين الصحي بمدينة بني سويف،وتفقدا عددا من الأقسام ومكونات المستشفى والتي شملت : الاستقبال والطوارئ ، وغرف العمليات والرعاية ،واستمعا لشرح مُجمل عن الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى في مختلف التخصصات ،بجانب متابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمبني الرئيسي للمستشفى ، والاستعلام عن أرصده الأدوية والمستلزمات المتوافرة ، والنواقص منها ، فضلا عن الاستماع لبعض مطالب واحتياجات المواطنين ممن تصادف وجودهم للحصول على خدمات المستشفى