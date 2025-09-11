قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وجني الأرباح… والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المحافظ ونائب وزير الصحة يتفقدان مستشفى بني سويف

محافظ بني سويف ونائب وزير الصحة
محافظ بني سويف ونائب وزير الصحة
بني سويف : محمد عبدالحليم

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،يرافقه الدكتور محمد الطيب،نائب وزير الصحة والسكان  للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي ، المستشفى التخصصي بمدينة بني سويف ، ضمن برنامج  زيارته  على رأس وفد من وزارة الصحة ،لتفقد عدد من المنشآت الصحية والهيئات التابعة للوزارة  ومتابعة  بعض المشروعات الجاري تنفيذها ضمن خطة تطوير القطاع الصحي بالمحافظة

حيث يتضمن برنامج الزيارة "بجانب المستشفى التخصصي " كل من: تفقد مستشفى الصحة النفسية ، معهد  بني سويف الفني الصحي ، وحدة طب الأسرة بقرية تزمنت الشرقية ، ومستشفى ناصر"تحت الإنشاء" ، وذلك في حضور :الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد قُريبة، وكيل المديرية،الدكتور محمد جبر معاون محافظ بني سويف،الأستاذ على يوسف رئيس المدينة ، الدكتور محمد يحيي  مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف

ومن الوزارة كل من : د. محمد عبد الحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، د.محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية،م. عمرو عايد مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، د. محمد عادل الصدفي رئيس الإدارة المركزية للطوارئ و الرعاية الحرجة ،د. بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي،م. أشرف طلعت مدير الإدارة العامة للبنية التحتية للتحول الرقمي،د. رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية،د. فاطمة نصار مدير الإدارة العامة للتخطيط الصحي،د. نهلة تعيلب مدير الإدارة العامة للتقييم والمتابعة،د. رشا عادل مدير المكتب الفني لنائب الوزير،د. هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، د. أحمد عمر مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

وتفقد المحافظ ونائب الوزير المستشفى  التخصصي ،للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين،والتأكد من توافر الأطقم الطبية، والمستلزمات الوقائية ، واستمعا لمطالب عدد من المرضى الذين تصادف تواجدهم ،واستفسرا منهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم،حيث ناقش نائب الوزير بعض التفاصيل المتعلقة بخط سير ومراحل  تقديم الخدمة للمواطنين المترددين على المستشفى،بجانب تفقد بعض المباني والأقسام  والإطلاع على مستجدات الموقف الخاص بأعمال التطوير المدرجة في المرحلة التالية من تطوير المستشفى

وتوجه المحافظ ونائب الوزير لمستشفى التأمين الصحي بمدينة بني سويف،وتفقدا عددا من الأقسام ومكونات المستشفى والتي شملت : الاستقبال والطوارئ ، وغرف العمليات والرعاية ،واستمعا لشرح مُجمل عن الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى  في مختلف التخصصات  ،بجانب متابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمبني الرئيسي للمستشفى ، والاستعلام عن أرصده الأدوية والمستلزمات  المتوافرة ، والنواقص منها ، فضلا عن الاستماع لبعض مطالب واحتياجات المواطنين ممن تصادف وجودهم للحصول على خدمات المستشفى

بني سويف صحة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

ترشيحاتنا

وزيرا العمل والداخلية

ضبط 11 شركة تنصب على المواطنين بعقود عمل وهمية.. وجبران يشكر وزير الداخلية

اجتماع وزيرة التنمية المحلية

القائم بأعمال وزير البيئة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجالات التعاون

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يشهد تكريم المتفوقين بالثانوية العامة للعام 2025

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يشهد تكريم المتفوقين بالثانوية العامة للعام 2025

بالصور

محافظ الشرقية يسلم 20 كرسياً متحركاً و100 طرف صناعي للمستحقين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

دورة تدريبية بعنوان " منتجات عسل النحل وقيمتها الطبية والعلاجية " بزراعة الشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات
صورة من ختام التدريبات

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد