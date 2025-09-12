قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف: إزالة 555 حالة تعدّ ضمن حملات الموجة الـ 27

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،استمرار العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت قبل الماضي،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومةللحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف
 


 

جاء ذلك  خلال مناقشته لتقرير، إدارة الأملاك الدولة،وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته _ منذ بداية المرحلة 30 أغسطس الماضي وحتى الأربعاء 10سبتمبر الجاري _وصل إلى 555حالة (285حالة أملاك دولة + 270 زراعة)،وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 27) يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية على مدار أشهر" أغسطس ،سبتمبر ،أكتوبر" ،حيث بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي وتم خلالها إزالة 849 حالة تعد ، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر الجاري ،وتُختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة بداية من 4 إلى 24 أكتوبر 2025

