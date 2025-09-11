قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد إماراتي ضد إسرائيل: استفزازات نتنياهو ضد قطر عدوان على المنظومة الخليجية
رئيس الوزراء: منتدى رجال الأعمال المصري التونسي بداية لفتح أبواب جديدة أمام القطاع الخاص
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع تونس ليصل إلى مليار دولار خلال عامين
حماس تنعى نجل خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين ارتقوا في هجوم قطر
حماس: الهجوم الإسرائيلي على مكتبنا في الدوحة جريمة مكتملة الأركان
حماس: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعلان حرب
الغندور يكشف مفاجأة مجلس حسين لبيب: لا يحق له إقالة فيريرا
700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن
توقيع 8 مذكرات تفاهم في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية بالقاهرة
أمير قطر يتقدم مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة | شاهد
محافظ أسوان يشارك طلاب أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حفل التخرج
أول رد لنادي تشيلسي على التهم المنسوبة إليه من الاتحاد الإنجليزي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

نائب وزير الصحة يقود وفدًا لتفقد مستشفيات ومعاهد بني سويف وتقييم الخدمات الطبية

نائب وزير الصحة
نائب وزير الصحة
بني سويف : محمد عبدالحليم

استكمل وفد وزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، برنامج زيارته الميدانية لمحافظة بني سويف، والذي تضمن تفقد عدد من المنشآت الصحية والتعليمية ومتابعة المشروعات الجارية ضمن خطة تطوير القطاع الصحي.

رافق الوفد خلال الجولة: الدكتور محمد جبر معاون محافظ بني سويف، الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد قُريبة وكيل مديرية الصحة، علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، الدكتور محمد يحيى مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، وشوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر.

كما ضم الوفد من قيادات وزارة الصحة: الدكتور محمد عبد الحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، المهندس عمرو عايد مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، الدكتور محمد عادل الصدفي رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، المهندس أشرف طلعت مدير الإدارة العامة للبنية التحتية للتحول الرقمي، الدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، الدكتورة فاطمة نصار مدير الإدارة العامة للتخطيط الصحي، الدكتورة نهلة تعيلب مدير الإدارة العامة للتقييم والمتابعة، الدكتورة رشا عادل مدير المكتب الفني لنائب الوزير، الدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور أحمد عمر مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

وتضمنت الجولة تفقد مستشفى الصحة النفسية، ومعهد بني سويف الفني الصحي، للوقوف على متطلبات دعمهما وتوفير ما يلزم من تجهيزات، بجانب متابعة سير العمل وانتظام الخدمات بوحدة طب الأسرة بقرية تزمنت الشرقية. كما شملت الزيارة مستشفى ناصر المركزي، والتي تشهد أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة ضمن خطة الوزارة لتحسين مستوى الخدمات بالمستشفيات العامة والمركزية.

بني سويف صحة بني سويف محافظة بني سويف

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

دعاء ليلة الجمعة

دعاء ليلة الجمعة.. 8 كلمات مستجابة رددها حتى مطلع الفجر

يوسف أحمد رجاء

صوت ملائكي.. الطفل يوسف أحمد يَأْسِر القلوب في مسابقة دولة التلاوة .. فيديو

د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

مركز الأزهر العالمي للفلك بالبحوث الإسلامية يبدأ في تحقيق مخطوط اتحاف المحبوب

بالصور

صحة الشرقية تنظم فعاليات المؤتمر الثالث لقسم القلب بالزقازيق العام

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعيد ثقتك بنفسك .. طرق طبيعية وطبية آمنة لوقف تساقط الشعر

طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر

ريم مصطفى تودع الصيف بإطلالات لافتة تجمع بين الجاذبية والبساطة|شاهد

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

أعراض جرثومة المعدة عند النساء والرجال

اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

