نائب وزير الصحة يقود وفدًا لتفقد مستشفيات ومعاهد بني سويف وتقييم الخدمات الطبية

استكمل وفد وزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، برنامج زيارته الميدانية لمحافظة بني سويف، والذي تضمن تفقد عدد من المنشآت الصحية والتعليمية ومتابعة المشروعات الجارية ضمن خطة تطوير القطاع الصحي.

رافق الوفد خلال الجولة: الدكتور محمد جبر معاون محافظ بني سويف، الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد قُريبة وكيل مديرية الصحة، علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، الدكتور محمد يحيى مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، وشوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر.

كما ضم الوفد من قيادات وزارة الصحة: الدكتور محمد عبد الحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، المهندس عمرو عايد مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، الدكتور محمد عادل الصدفي رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، المهندس أشرف طلعت مدير الإدارة العامة للبنية التحتية للتحول الرقمي، الدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، الدكتورة فاطمة نصار مدير الإدارة العامة للتخطيط الصحي، الدكتورة نهلة تعيلب مدير الإدارة العامة للتقييم والمتابعة، الدكتورة رشا عادل مدير المكتب الفني لنائب الوزير، الدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور أحمد عمر مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

وتضمنت الجولة تفقد مستشفى الصحة النفسية، ومعهد بني سويف الفني الصحي، للوقوف على متطلبات دعمهما وتوفير ما يلزم من تجهيزات، بجانب متابعة سير العمل وانتظام الخدمات بوحدة طب الأسرة بقرية تزمنت الشرقية. كما شملت الزيارة مستشفى ناصر المركزي، والتي تشهد أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة ضمن خطة الوزارة لتحسين مستوى الخدمات بالمستشفيات العامة والمركزية.