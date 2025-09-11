السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع أعمال انتشال سيارة نقل بعد سقوطها بترعة الإبراهيمية

أشرف اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، بتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، ، على الأعمال التي تقوم بها الأجهزة والجهات التنفيذية والأمنية المعنية لانتشال سيارة نقل كبيرة بعد سقوطها في ترعة الإبراهيمية بزمام مركز ومدينة الواسطى ، حيث تم استدعاء المعدات اللازمة من أوناش ولوادر لرفع السيارة.

وتابع السكرتير العام المساعد " عبر بث حي من مركز السيطرة بالديوان العام " الإجراءات التي قامت بها أجهزة مديرية الأمن من الحماية المدنية والشرطة والمرور ، لاستخراج السيارة التي سقطت بمفردها دون المقطورة الملحقة بها ، حيث تمكنت فرق الأجهزة المعنية من انتشال السيارة وتحريكها وإعادة حركة السير على الطريق الزراعي بمحيط واقعة سقوط السيارة ، التي لم تسفر عن أية إصابات.