أخبار بني سويف| إزالة 555 حالة تعدٍّ.. وإعدام نصف طن أغذية فاسدة وتحرير 379 محضرا صحيا

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها في التقرير التالي:

إعدام نصف طن أغذية فاسدة وتحرير 379 محضراً صحياً ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على أماكن تداول وبيع السلع والمنتجات الغذائية والمطاعم بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وضمان صلاحية الأغذية المعروضة حفاظاً على صحة المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، حول نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها إدارة الطب الوقائي بالمديرية على المنشآت الغذائية بجميع أنواعها.

وأوضح التقرير أن الحملات، التي أشرفت عليها الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير إدارة الطب الوقائي، وبمشاركة الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية، والسادة مراقبي أوائل الأغذية بالمديرية (أ.خالد خليفة، أ.سعيد عبد ربه، أ.مهدي إسماعيل)، وفِرق مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية (الواسطى، ناصر، بني سويف، شرق النيل، إهناسيا، ببا، سمسطا، الفشن)، قد استهدفت المرور على المنشآت الغذائية والمطاعم بمراكز المحافظة المختلفة



قافلة طبية بغياضة الشرقية تُقدم 2300 خدمة طبية مجانية لأهالي ببا

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

محافظ بني سويف: إزالة 555 حالة تعدّ ضمن حملات الموجة الـ 27

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،استمرار العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت قبل الماضي،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومةللحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف