هل يكون الإمبراطور الأخير .. احتفالات بأول أمير ياباني يبلغ سن الرشد منذ 40 عامًا
نقيب القراء: سنحاسب القارئ عاطف عبد العال حال ارتكابه مخالفة بحق كتاب الله
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
محافظات

إعدام نصف طن أغذية فاسدة وتحرير 379 محضراً صحياً ببني سويف

حملات تموينية ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على أماكن تداول وبيع السلع والمنتجات الغذائية والمطاعم بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وضمان صلاحية الأغذية المعروضة حفاظاً على صحة المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، حول نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها إدارة الطب الوقائي بالمديرية على المنشآت الغذائية بجميع أنواعها.

وأوضح التقرير أن الحملات، التي أشرفت عليها الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير إدارة الطب الوقائي، وبمشاركة الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية، والسادة مراقبي أوائل الأغذية بالمديرية (أ.خالد خليفة، أ.سعيد عبد ربه، أ.مهدي إسماعيل)، وفِرق مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية (الواسطى، ناصر، بني سويف، شرق النيل، إهناسيا، ببا، سمسطا، الفشن)، قد استهدفت المرور على المنشآت الغذائية والمطاعم بمراكز المحافظة المختلفة.

وأسفرت الجهود عن المرور على 387 منشأة غذائية، وضبط 41 لتراً من المياه الغازية والعصائر و7 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر ضبط بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

كما تم إعدام حوالي 506 كجم مواد غذائية متنوعة (لحوم، دواجن، ألبان وغيرها) بالإضافة إلى 21 لتراً من الخل والزيت والعسل غير الصالح للاستهلاك الآدمي لتغير خواصها الطبيعية، وسحب 23 عينة من منتجات اللحوم والدواجن والألبان لإرسالها للمعمل المشترك ببني سويف للفحص.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 379 محضر جنحة صحية، بواقع 151 محضراً لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية (القرار 96 لسنة 67)، و217 محضراً لعدم وجود شهادات صحية سارية (القرار 97 لسنة 67)، و9 محاضر لمخالفات قانون المثلجات (257 لسنة 1956)، بالإضافة إلى محضرين لمخالفة القرار 73 لسنة 2001 الخاص بالعبوات والأوعية والأغلفة.

كما تم رصد 89 منشأة غذائية مخالفة، منها 79 منشأة تُدار بدون ترخيص بالمخالفة للقانون 154 لسنة 2019، و10 منشآت تمثل خطراً داهماً على الصحة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

بني سويف تموين بني سويف الفشن

