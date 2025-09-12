قافلة طبية بغياضة الشرقية تُقدم 2300 خدمة طبية مجانية لأهالي ببا

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.





وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، في تقرير عرضه على المحافظ ، أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا على مدار يومي الأربعاء والخميس 10 و11سبتمبر الجاري، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.



وخلال القافلة التي تواجد فيها الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، عيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات، تم تقديم الخدمات الطبية من خلال 6 عيادات في 6تخصصات (الباطنة - الأطفال - الجراحة- النساء - الجلدية - تنظيم الأسرة )



وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 791مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 30حليلاً معمليًا للدم، و25تحليلاً للطفيليات، و6 حالات أشعة عادية، و15حالة موجات فوق صوتية، كما تم تحويل 2حالات لعمل تقارير طبية ونفقة الدولة

كما شملت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة من بينها الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، مخاطر سوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.



إلى جانب ذلك، تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 302مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات التي قدمتها القافلة إلى 2383 خدمة طبية متنوعة لأهالي القرية والمناطق المجاورة.



تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة في ظل التكليفات والمتابعة المباشرة من محافظ بني سويف، وحرصًا على دعم المنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".