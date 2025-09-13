عقد برنامج تدريبي للتوعية الصحية للسيدات في بني سويف

نظمت مؤسسة تكامل لحياة أفضل للتنمية المُستدامة، لقاءً توعويا بالتعاون مع برنامج كرامة التابع لنادي روتاري الإسكندرية كوزموبوليتان، ضمن جهود وخطة المحافظة والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الشريكة الرسمية والأهلية في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة،حيث يستهدف اللقاء متابعة الإجراءات التي يتم تنفيذها لإعداد وتجهيز قادة مؤهلين لخدمة المجتمع من الأسرة المحلية من المُيسرات الريفية والاجتماعية.

شهد اللقاء الذي أقيم بمجلس قروي بياض العرب شرق النيل : د.محمد جبر معاون المحافظ نائباً عن محافظ بني سويف راوية محمد سعد مدير برنامج كرامة و المدير التنفيذي لمؤسسة تكامل لحياة أفضل للتنمية المُستدامة نائباً عن الدكتورة يُمن الحماقي رئيس مجلس أمناء المؤسسة يحيى رسلان رئيس قرية بياض العرب مركز بني سويف، ومن نادي روتاري : السيد جديدايا رئيس لجنة الخدمة بالنادي ، ديبورا لاكوا المسؤولة عن البرنامج ، ريتشيل ستاركي ، نيفين دوس مديرة البرنامج.

وخلال اللقاء تابع معاون المحافظ، الإجراءات والخطوات التي يتم تنفيذها لتحقيق أهداف البرنامح وتتضمن ورش عمل وبرنامج تدريبي في مجال التوعية الصحية والاجتماعية للفتيات والسيدات في الفئات العمرية بداية من سن المراهقة وحتى 50 و60 عاما، حيث تم تدريب 60 فتاة على التوعية الصحية.

وجار استكمال باقي مكونات البرنامج وذلك سيكون بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الصلة من المجلس القومي للمرأة والتضامن والصحة، ونقل معاون المحافظ تحيات وتقدير المحافظ د.محمد هاني غنيم للجهات الشريكة والقائمين على تنظيم الفعالية، التي تأتي ضمن جهود وخطة المحافظة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، لاسيما مع تنامي أهمية الدور المحوري للمرأة في النهوض بالمجتمع المصري في ظل الدعم غير المسبوق من الرئيس السيسي.