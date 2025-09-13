محافظ بنى سويف يُناقش الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة قبل انطلاقها "غداً

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مع وكيل وزارة الصحة ،خطة استعدادت المديرية ، للمرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والمقرر تنفيذها اعتبارا من غد الأحد ،ضمن المبادرة الرئاسية"بداية"وتحت شعار(مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة)وتنفذها مديرية الصحة،بهدف التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمات والفئات المستهدفة بالمحافظة

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن المرحلة الثانية من الحملة،ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى،مشيرا إلى أهمية تعاون الأجهزة التنفيذية والمواطنين مع القائمين على الحملة التى تنفذها وزارة الصحة، لتحقيق المستهدف منها،في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة،من خلال توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة، وذلك أسوة بما تم في المرحلة الأولى من نفس الحملة



فيما أوضح وكيل الوزارة د. هاني جميعة أن المرحلة الثانية من الحملة تشمل 3 إدارات( ناصر، بباوبنى سويف) ويتم تنفيذها على مدار 5 أيام من الأسبوع الحالي بدابة من الأحد 14 إلى الخميس 18 سبتمبر ، ويتم من خلالها تقديم كافة خدمات تنظيم الأسرة بالمجان ، لافتا إلى أن الأسبوع الماضي قد شهد تنفيذ المرحلة الأولى في 4 إدارات (اهناسيا،سمسطا، الفشن، الواسطى)،وجرى عقدها في الفترة من 7 إلى 11 الشهر الجاري

في حين أضافت مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية د.شيماء إمام ،أنه يتم توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة، وأخصائي النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي،مشيرة إلى أنه يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الصحية والمراكز الطبية وعيادات تنظيم الأسرة ، بجانب عقد ندوات توعوية