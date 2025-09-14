قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يدعو دول الناتو لوقف استيراد النفط الروسي ويلوح برسوم جمركية كبيرة ضد الصين
الفرصة الأخيرة.. آخر موعد لحجز شقق «سكن لكل المصريين7» لمحدودي ومتوسطي الدخل
دعاء جميل في جوف الليل .. يغفر ذنبك ويقضي حاجتك
بعد تصدّر الزمالك .. خالد الغندور يسخر من ترتيب الأهلي في الدوري
قرار مفاجئ | «الخطيب» ينسحب من انتخابات الأهلي لهذا السبب
ريال مدريد يواصل الصدارة بالعلامة الكاملة.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني
عملان يُدخِلانك الجنة ويُبعِدانك عن النار.. تعرّف عليهما
جمال عبد الحميد: سأصوت لحازم إمام إذا ترشح لرئاسة الزمالك
مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي
اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر
البيان الختامي لـ «الاتحاد من أجل المتوسط»: حل الدولتين أساس السلام ورفض الممارسات الإجرامية لإسرائيل
حقوقك كاملة في البيع والشراء.. متى يحق للمستهلك استرجاع أمواله وفقًا للقانون؟
محافظ بني سويف يوجّه «الإسعاف» بالتنسيق مع «الإعلام» لإخطار المواطنين بآلية الخدمة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، لإخطار المواطنين بآلية الحصول على خدمات الإسعاف، لحين عودة خط الطوارئ (123) للعمل بكامل طاقته، وذلك عقب عطل فني مفاجئ أدى إلى تأثر الخدمة بشكل مؤقت في بعض محافظات الجمهورية.

وأكد المحافظ أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سرعة استجابة سيارات الإسعاف لبلاغات المواطنين، وتوفير وسائل بديلة للتواصل مع المرفق خلال فترة توقف الخدمة، مشددًا على استمرار الجاهزية الكاملة لغرف العمليات والطوارئ لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الخط.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني همام، مدير مرفق إسعاف بني سويف، أنه يجري تنفيذ خطة انتشار على مدار الساعة تغطي جميع أنحاء المحافظة، من خلال تفعيل خطة الانتشار الحر لسيارات الإسعاف على الطرق والمحاور. كما أشار إلى إمكانية تواصل المواطنين في حالات الطوارئ عبر:

الأرقام الأرضية البديلة لمرفق الإسعاف:
0822137429 – 0822137431 – 0822137234 – 0822344916 – 0822137228

أرقام للتواصل عبر واتساب وموبايل:
01098655444 (مدير فرع إسعاف بني سويف)
01204313444
01152231196

خط النجدة: 122
الخط الساخن المؤقت لمركز السيطرة والطوارئ: 0822121410

وأضاف مدير الفرع أنه تم تفعيل غرفة أزمات هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسته، وأنه متواجد بغرفة العمليات على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن وكيل وزارة الصحة ببني سويف الدكتور هاني جميعة يتابع مع هيئة الإسعاف بشكل مستمر لضمان انتظام الخدمة حتى عودة الخط الرئيسي للعمل.

ويهيب مرفق الإسعاف بالمواطنين سرعة الإبلاغ الفوري عند الحاجة للخدمات الإسعافية، لحين عودة الخدمة الطبيعية لخط (123) خلال الساعات القليلة المقبلة.

