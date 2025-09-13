بني سويف .. 280 محضرا لمخالفات بالمخابز والأسواق والأنشطة التجارية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار وتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، وذلك لمنع التلاعب بالسلع المدعمة وحماية صحة المواطنين وضبط محاولات الغش التجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لمديرية التموين عن الفترة من 6 حتى 12 سبتمبر الجاري، الذي أعده محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، ففي مجال الرقابة على المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 141 محضرًا شملت 24 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و42 محضرًا لخبز ناقص الوزن و15 محضرًا لعدم وجود بيانات التشغيل و22 محضرًا لعدم نظافة المخبز وأدوات العجين و22 محضرًا لعدم إعطاء بون صرف و11 محضرًا لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش إلى جانب محضرين لعدم وجود ماكينة صرف ومحضر لمخالفة تعليمات الغلق ومحضر لعدم وجود ميزان معتمد، كما تم ضبط 164 جوال دقيق بلدي مدعم تم التصرف فيها بالسوق السوداء و6 أجولة أخرى جرى تجميعها بغرض التربح غير المشروع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ملف البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي، تم تحرير 20 محضرًا شملت 8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية و6محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و5 محاضر للغلق والتوقف عن النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ومحضر لعدم وجود ماكينة صرف، فيما تم صرف 75% من مقررات شهر سبتمبر للمستفيدين.

وفي مجال الأسواق والمحلات العامة، تم تحرير 127 محضرًا لمخالفات شملت ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتجميع زيوت سيارات مستعملة وإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق وتم التحفظ على 50 طنًا من الزيوت المعدنية الخطرة، كما تم ضبط سيارة نقل محملة بـ 109 جوالا من الدقيق البلدي مدعم بوزن 5.5 طن، وأخرى بها 10 أجولة بوزن 50 كجم للجوال بجانب 100 عبوة أحبار طباعة مقلدة.

وأسفرت الحملات كذلك عن ضبط 472 كرتونة حلويات و2064 باكو بسكويت و84 عبوة عصائر منتهية الصلاحية، فضلًا عن 14 محضرا لحيازة وبيع سلع مجهولة المصدر شملت 3 أطنان كبريتات كالسيوم و5أطنانًا من الردة والذرة والفول والأرز والأعلاف، و625 كجم سمن نباتي و25 عبوة بويات و30 علبة شوكولاتة وكمية من اللحوم والدواجن المصنعة والمطهية جميعها مجهولة المصدر.

كما تضمنت المخالفات 93 مخالفة في مجالات أخرى منها ضبط منشآت تجارية تبيع أدوية بشرية مجهولة المصدر دون ترخيص بكمية 250 عبوة متنوعة، وضبط مواد تموينية مدعمة مجمعة بغرض بيعها بالسوق السوداء تضمنت 180 عبوة مكرونة و48 عبوة زيت و467 كجم سكر و55 عبوة زيت تمويني، بالإضافة إلى 28 محضرًا للإعلان عن تخفيضات وهمية و59 مخالفة عدم استخراج شهادات صحية و28 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة مباشرة نشاط دون ترخيص. كما تم تحرير 7 محاضر ضد طلمبات وقود غير مرخصة ضبط بها 1500 لتر سولار و1100 لتر بنزين و4 محاضر ضد مستودعات بوتاجاز للغلق وعدم الإعلان عن الأسعار والبيانات، إلى جانب سحب عينات غذائية وغير غذائية لفحصها بالمعامل المختصة.