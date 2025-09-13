قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل الحكم على 9 شركات بتهمة التلاعب بالبورصة بـ 40 مليون جنيه
قرار عاجل بشأن عصابة مسلحة استولت على 11 مليون جنيه في "كمين وهمي" بمدينة نصر
توليت يشارك صورة مع إليسا قبل إحيائها حفلا بالقاهرة غدا
فيريرا: الزمالك استحق الفوز بثلاثية على المصري
يانيك فيريرا: الفوز على المصري مستحق وكنا نستطيع تسجيل 5 أهداف
إعانة كبيرة .. وزير العمل يكشف تطورات أزمة موظفة فقدت رضيعها بسبب إجازة
فصل الكهرباء غدًا عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ
كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي
يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم
ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة
بين فرحة التخرج و«غصة غزة».. وكيل الأزهر يطالب خريجي الشريعة والقانون بنصرة الحق والعدل.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف .. 280 محضرا لمخالفات بالمخابز والأسواق والأنشطة التجارية

محافظ بني سويف ووكيل وزارة التموين
محافظ بني سويف ووكيل وزارة التموين
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار وتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، وذلك لمنع التلاعب بالسلع المدعمة وحماية صحة المواطنين وضبط محاولات الغش التجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لمديرية التموين عن الفترة من 6 حتى 12 سبتمبر الجاري، الذي أعده محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، ففي مجال الرقابة على المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 141 محضرًا شملت 24 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و42 محضرًا لخبز ناقص الوزن و15 محضرًا لعدم وجود بيانات التشغيل و22 محضرًا لعدم نظافة المخبز وأدوات العجين و22 محضرًا لعدم إعطاء بون صرف و11 محضرًا لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش إلى جانب محضرين لعدم وجود ماكينة صرف ومحضر لمخالفة تعليمات الغلق ومحضر لعدم وجود ميزان معتمد، كما تم ضبط 164 جوال دقيق بلدي مدعم تم التصرف فيها بالسوق السوداء و6 أجولة أخرى جرى تجميعها بغرض التربح غير المشروع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ملف البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي، تم تحرير 20 محضرًا شملت 8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية و6محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و5 محاضر للغلق والتوقف عن النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ومحضر لعدم وجود ماكينة صرف، فيما تم صرف 75% من مقررات شهر سبتمبر للمستفيدين.

وفي مجال الأسواق والمحلات العامة، تم تحرير 127 محضرًا لمخالفات شملت ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتجميع زيوت سيارات مستعملة وإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق وتم التحفظ على 50 طنًا من الزيوت المعدنية الخطرة، كما تم ضبط سيارة نقل محملة بـ 109 جوالا من الدقيق البلدي مدعم بوزن 5.5 طن، وأخرى بها 10 أجولة بوزن 50 كجم للجوال بجانب 100 عبوة أحبار طباعة مقلدة.

 وأسفرت الحملات كذلك عن ضبط 472 كرتونة حلويات و2064 باكو بسكويت و84 عبوة عصائر منتهية الصلاحية، فضلًا عن 14 محضرا لحيازة وبيع سلع مجهولة المصدر شملت 3 أطنان كبريتات كالسيوم و5أطنانًا من الردة والذرة والفول والأرز والأعلاف، و625 كجم سمن نباتي و25 عبوة بويات و30 علبة شوكولاتة وكمية من اللحوم والدواجن المصنعة والمطهية جميعها مجهولة المصدر.

كما تضمنت المخالفات 93 مخالفة في مجالات أخرى منها ضبط منشآت تجارية تبيع أدوية بشرية مجهولة المصدر دون ترخيص بكمية 250 عبوة متنوعة، وضبط مواد تموينية مدعمة مجمعة بغرض بيعها بالسوق السوداء تضمنت 180 عبوة مكرونة و48 عبوة زيت و467 كجم سكر و55 عبوة زيت تمويني، بالإضافة إلى 28 محضرًا للإعلان عن تخفيضات وهمية و59 مخالفة عدم استخراج شهادات صحية و28 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة مباشرة نشاط دون ترخيص. كما تم تحرير 7 محاضر ضد طلمبات وقود غير مرخصة ضبط بها 1500 لتر سولار و1100 لتر بنزين و4 محاضر ضد مستودعات بوتاجاز للغلق وعدم الإعلان عن الأسعار والبيانات، إلى جانب سحب عينات غذائية وغير غذائية لفحصها بالمعامل المختصة.

بني سويف تموين بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

أرشيفية

طرد الأمريكيين مقابل الحماية من إسرائيل.. إيران تعرض درعها الصاروخي على قطر

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

ترشيحاتنا

نائب رئيس مجلس النواب المغربي

نائب رئيس مجلس النواب المغربي: نعلم الدور الكبير لمصر في ظل توترات الشرق الأوسط

محمد الزدوج رئيس لجنة تحسين جودة الحياة وتبادل المجتمع المدني ببرلمان اتحاد المتوسط

رئيس لجنة تحسين جودة الحياة ببرلمان اتحاد المتوسط: تطرقنا للحديث عن معاناة الشعب الفلسطيني

بدر عبد العاطي

عبدالعاطي: نسعى للحفاظ على الدولة ومؤسساتها الوطنية في ليبيا والسودان

بالصور

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

مسكنات الالم
مسكنات الالم
مسكنات الالم

هؤلاء الممنوعون من القهوة بمختلف أنواعها | 13 فئة

القهوة
القهوة
القهوة

افتكاسة جديدة .. طريقة عمل السمك بالعنب الاحمر والصوص الأخضر| شاهد شكله

السمك بالعنب
السمك بالعنب
السمك بالعنب

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد