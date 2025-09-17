الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

إذا شعرت بـ هبوط ضغط الدم، وتعرضت لأعراضه سواء البسيطة أو الشديدة، سواء أنت أو أحد المحيطين بك، فهناك بعض الخطوات والإسعافات الأولية عند هبوط الضغط يمكنك أن تفعلها أو تقوم بها لكي تمر الحالة بأمان وتخطي الأعراض.

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط إليك بعض الخطوات السريعة لتنقذك..

1-الاستلقاء:

في حال الشعور بحدوث دوار أو دوخة أو تطور الأمر لحالة من الاغماء فلابد من الاستلقاء على سطح مستوي أو على الأرض مع رفع قدميك قليلا لأعلى عن باقي جسدك، وقم بغلق عينيك واسترخِ حتى تتحسن حالتك وتشعر بأن ضغط الجسم عاد لطبيعته.

2-محلول الملح الفموي:

فتناول محلول الملح الفموي يعتبر طريقة فعالة تساعد على إعادة ترطيب الجسم وتزويده بالأملاح اللازمة له، لكي يتم الحفاظ على توازن الجسم، ويتم استخدام عبوات أملاح الإماهة الفموية وفقاً للإرشادات الموجودة على العبوة.

3-شرب الماء:

فمن أهم الإسعافات الأولية عند هبوط الضغط شرب الماء، وذلك لاستعادة توازن الجسم، ويمكن أن تضيف للماء قليل من السكر والملح، لأن الملح يحتوي على الصوديوم الذي يعمل على تحسين الضغط، والسكر يحسن من مستوى الجلوكوز في الدم.

4-ملح الطعام:

هذه الطريقة التقليدية أيضاً فعالة جداً لاستعادة مستويات ضغط الدم الطبيعي، ويكون ذلك من خلال لعقملح الطعام، أو تناول بعض الأطعمة المالحة مثل المخللات، لكي تتحسين نسب الملح في الجسم، وبالتالي المساعدة على استقرار مستوى الضغط.

المصدر..ديلى ميرور