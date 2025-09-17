قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
شوبير :إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي يومين على الأقل في المستشفى
دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة.. 20 دعوة تفتح لك أبواب السماء
تقرير: ماكرون يعتزم إعلان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل
وزير الخارجية يثمن المواقف الإسبانية الداعمة لـ مصر داخل الاتحاد الأوروبي
الرئيس السيسي وقرينته يتبادلان الأوسمة مع ملك إسبانيا وحرمه تقديرًا للعلاقات الاستراتيجية
قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
رنا عصمت

إذا شعرت بـ هبوط ضغط الدم، وتعرضت لأعراضه سواء البسيطة أو الشديدة، سواء أنت أو أحد المحيطين بك، فهناك بعض الخطوات والإسعافات الأولية عند هبوط الضغط يمكنك أن تفعلها أو تقوم بها لكي تمر الحالة بأمان وتخطي الأعراض.

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط إليك بعض الخطوات السريعة لتنقذك..

1-الاستلقاء:

في حال الشعور بحدوث دوار أو دوخة أو تطور الأمر لحالة من الاغماء فلابد من الاستلقاء على سطح مستوي أو على الأرض مع رفع قدميك قليلا لأعلى عن باقي جسدك، وقم بغلق عينيك واسترخِ حتى تتحسن حالتك وتشعر بأن ضغط الجسم عاد لطبيعته.

2-محلول الملح الفموي:

فتناول محلول الملح الفموي يعتبر طريقة فعالة تساعد على إعادة ترطيب الجسم وتزويده بالأملاح اللازمة له، لكي يتم الحفاظ على توازن الجسم، ويتم استخدام عبوات أملاح الإماهة الفموية وفقاً للإرشادات الموجودة على العبوة.

3-شرب الماء:

فمن أهم الإسعافات الأولية عند هبوط الضغط شرب الماء، وذلك لاستعادة توازن الجسم، ويمكن أن تضيف للماء قليل من السكر والملح، لأن الملح يحتوي على الصوديوم الذي يعمل على تحسين الضغط، والسكر يحسن من مستوى الجلوكوز في الدم.

4-ملح الطعام:

هذه الطريقة التقليدية أيضاً فعالة جداً لاستعادة مستويات ضغط الدم الطبيعي، ويكون ذلك من خلال لعقملح الطعام، أو تناول بعض الأطعمة المالحة مثل المخللات، لكي تتحسين نسب الملح في الجسم، وبالتالي المساعدة على استقرار مستوى الضغط.

المصدر..ديلى ميرور

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط خطوات سريعة تنقذك من الاغماء الضغط المنخفض اسباب الضغط المنخفض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سيحا

محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

ترشيحاتنا

أنغام وهاني فرحات

هاني فرحات يقود أوركسترا حفل أنغام في قاعة رويال ألبرت بلندن

حكاية ديجافو

عن حكايتي ديجافو وبتوقيت 2028.. نسمة سمير: الموازنة بين عمق الفكرة وسهولة وصولها للمشاهد

أنعام محمد علي

إنعام محمد علي: شعرت بالخوف من تقدمي" الطريق إلى إيلات"وعرضناه في 6 دول عربية

بالصور

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

على قد الإيد.. اركب 5 سيارات سيدان ‏ بـ 200 ألف جنيه ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

الطلاق الصامت.. أسبابه وروشتة لإنقاذ العلاقة الزوجية

الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر
الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر
الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد