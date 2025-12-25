قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: هدم 41 سجنًا وإنشاء مراكز تأهيل برعاية صحية وغذائية
غيابات الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم وتمكين ذوي الإعاقة.. بيان رسمي
الحكومة تحسم الجدل: لا نية لبيع مصانع الغزل والنسيج.. وتطوير 60 منشأة بأحدث تكنولوجيا
حمزة العيلي يدافع عن محمد صبحي: إحنا في زمن كله فتن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

15% زيادة في أسعار الهواتف الذكية والركود يضغط على السوق

محمول
محمول
ولاء عبد الكريم

كشف محمد هداية الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول، عن زيادات جديدة في أسعار الهواتف الذكية خلال الأيام القليلة الماضية، شملت مختلف الأسواق العالمية، متأثرة بإيقاف توريد الشركات الأمريكية للرقائق الإلكترونية إلى عدد من الأسواق، وعلى رأسها الشركات الصينية، إلى جانب النقص العالمي في شرائح الـRAM.
وأوضح الحداد أن السوق المحلية شهدت زيادات تراوحت بين 10 و15%، مع توقع موجة ارتفاعات جديدة منتصف يناير المقبل بالتزامن مع طرح الموديلات الحديثة.

 وطالب الشركات المنتجة للهواتف الذكية في مصر، ومنها سامسونج وفيفو وريلمي وأوبو وإنفنكس وشاومي ونوكيا وهونر وأيتل، بمراعاة حالة الركود التي يعانيها السوق، خاصة في ظل الحوافز الإنتاجية التي تقدمها الدولة للمصانع المحلية العاملة تحت شعار «صنع في مصر».


وانتقد رئيس شعبة تجار المحمول سياسات التسعير التي تتبعها بعض الشركات الصينية العاملة في السوق المصرية، واصفًا إياها بالمبالغ فيها، إلى جانب الإعلان عن حوافز وصفها بالوهمية للتجار. وكشف في هذا السياق عن اعتزام غرفة الجيزة التجارية تنظيم اجتماع موسع مع كبرى الشركات المنتجة، لبحث زيادة نسب ربحية التجار بما يساهم في تغطية تكاليف التشغيل، مؤكدًا أن عام 2025 شهد خسائر كبيرة لتجار المحمول نتيجة الركود وارتفاع المصروفات.
وأشار الحداد إلى أن الاجتماع المرتقب، الذي سيدعو إليه مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية برئاسة المهندس أسامة الشاهد، يأتي في ظل تجاهل ملحوظ من بعض الشركات المنتجة، ولا سيما الصينية، لمطالب التجار المتعلقة بهوامش الربح العادلة عند تسعير المنتجات داخل السوق المصرية.

محمول تجار شركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد