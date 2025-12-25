15% زيادة في أسعار الهواتف الذكية والركود يضغط على السوق

كشف محمد هداية الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول، عن زيادات جديدة في أسعار الهواتف الذكية خلال الأيام القليلة الماضية، شملت مختلف الأسواق العالمية، متأثرة بإيقاف توريد الشركات الأمريكية للرقائق الإلكترونية إلى عدد من الأسواق، وعلى رأسها الشركات الصينية، إلى جانب النقص العالمي في شرائح الـRAM.

وأوضح الحداد أن السوق المحلية شهدت زيادات تراوحت بين 10 و15%، مع توقع موجة ارتفاعات جديدة منتصف يناير المقبل بالتزامن مع طرح الموديلات الحديثة.

وطالب الشركات المنتجة للهواتف الذكية في مصر، ومنها سامسونج وفيفو وريلمي وأوبو وإنفنكس وشاومي ونوكيا وهونر وأيتل، بمراعاة حالة الركود التي يعانيها السوق، خاصة في ظل الحوافز الإنتاجية التي تقدمها الدولة للمصانع المحلية العاملة تحت شعار «صنع في مصر».



وانتقد رئيس شعبة تجار المحمول سياسات التسعير التي تتبعها بعض الشركات الصينية العاملة في السوق المصرية، واصفًا إياها بالمبالغ فيها، إلى جانب الإعلان عن حوافز وصفها بالوهمية للتجار. وكشف في هذا السياق عن اعتزام غرفة الجيزة التجارية تنظيم اجتماع موسع مع كبرى الشركات المنتجة، لبحث زيادة نسب ربحية التجار بما يساهم في تغطية تكاليف التشغيل، مؤكدًا أن عام 2025 شهد خسائر كبيرة لتجار المحمول نتيجة الركود وارتفاع المصروفات.

وأشار الحداد إلى أن الاجتماع المرتقب، الذي سيدعو إليه مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية برئاسة المهندس أسامة الشاهد، يأتي في ظل تجاهل ملحوظ من بعض الشركات المنتجة، ولا سيما الصينية، لمطالب التجار المتعلقة بهوامش الربح العادلة عند تسعير المنتجات داخل السوق المصرية.