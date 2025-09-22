قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
جوتيريش: أشعر بخيبة أمل لحرمان الوفد الفلسطيني من الحضور للأمم المتحدة
ماكرون: الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح
مايعرفوش إنهم تريند.. عضو اللجنة المصرية لإغاثة غزة يكشف كواليس العثور على طفلي الرشيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الإدارة الأمريكية متطرفة ولا تريد السلام.. والفلسطينيون سيظلون مدافعين عن كرامتهم.. فيديو

احمد موسي
احمد موسي
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن تحرك بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكل دول العالم من أجل السلام يعكس رفض العالم العربي والإسلامي قبول هيمنة أي دولة على أراضي عربية، مشيرًا إلى أن هذا حق للفلسطينيين وأن الاستقرار العالمي لن يتحقق دون احترام هذا الحق.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الإدارة الأمريكية متطرفة ولا تريد السلام، مستعرضًا تجربة الرئيس كارتر مع الرئيس السادات وكيف رعيت أمريكا السلام مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن الوقت حان لترامب لحل قضية الدولتين، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك قد يمنحه جائزة نوبل للسلام.

وأضاف أن حماس لن يكون لها وجود في غزة، لكنه أشار إلى معاناة الشعب الفلسطيني، حيث قتل أكثر من 100 ألف شخص.

وأشار إلى أن نتنياهو يسعى لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدًا رفض مصر لأي تهجير، ومشيرًا إلى أن الفلسطينيين سيظلون مدافعين عن كرامتهم وأرضهم، ومستبشرين بالاعترافات الدولية المستمرة، رغم معارضة أمريكا ونتنياهو.

وأكد أن اعترافات اليوم تصل إلى 80% من المجتمع الدولي، وأن للفلسطينيين الحق في دولة ذات سيادة وعضوية كاملة، موضحًا أن بريطانيا غيرت خرائطها وكتبت "دولة فلسطين" بدل الأراضي الفلسطينية، ما يعكس أهمية هذه الاعترافات في مواجهة الاحتلال.

وأشار إلى أن هذه الاعترافات تمنح فلسطين مزايا كبيرة، وتمكنها من محاكمة العدو الصهيوني، كما ستزيد الغضب ضد أمريكا وإسرائيل.

وأفاد أن هناك مظاهرات في إيطاليا ضد حكومة "ميلانو"، حيث يهاجم المتظاهرون إسرائيل بوصفها دولة إرهاب ويرفعون علم فلسطين، مؤكدًا أن العالم كله ينتفض ضد إسرائيل وأمريكا.

وأضاف أن إسبانيا تطالب بمنع إسرائيل من المشاركة الرياضية، وأن الكراهية ضد إسرائيل تتزايد على المستوى الدولي.

الأراضي الفلسطينية تهجير الشعب الفلسطيني جائزة نوبل للسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

ترشيحاتنا

الأقصر تتصدر المشهد.. مصر ضيف شرف في احتفالات المولد النبوي بإندونيسيا

الأقصر تتصدر المشهد| مصر ضيف شرف في احتفالات المولد النبوي بإندونيسيا.. صور

صورة ارشيفية

قتل ابنته وأنهى حياته.. التفاصيل الكاملة لأب تجرد من المشاعر بالعامرية

صورة موضوعية

ميناء بورت غالب يستقبل أول سفينة سياحية منذ فترة طويلة قادمة من جدة

بالصور

المسقعة المصرية..سر النكهة الغنية في طبق شهي من المطبخ التقليدي

طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة

بين السريع والذوّاق.. أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

طريقة عمل أرز بالدجاج بالوصفة الخليجية

ارز بالدجاج
ارز بالدجاج
ارز بالدجاج

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

فيديو

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد