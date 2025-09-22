استغاثة عاجلة من مواطن بالقليوبية لإنقاذ والدته العالقة بقطاع غزة

وجه فتحي سعيد حرب من منطقة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية استغاثة عاجلة إلى وزارة الخارجية ولجنة الإغاثة المصرية للتدخل الفوري من أجل إنقاذ والدته، وهي سيدة مصرية مقيمة بقطاع غزة.



وأضاف حرب أن منزل والدته تعرض للقصف خلال الأحداث الجارية، ما أسفر عن إصابتها إصابة بالغة، وهي الآن ترقد بين الحياة والموت داخل أحد المخيمات هناك.



وأوضح المواطن في استغاثته أن والدته تعاني من أمراض مزمنة ومتعددة، فضلًا عن فقدانها الكثير من وزنها نتيجة قلة الطعام والجوع، الأمر الذي يهدد حياتها بشكل خطير.



وناشد المواطن الجهات المصرية المعنية سرعة التدخل وتقديم المساعدة العاجلة لنقلها لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.