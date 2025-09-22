علق الإعلامي عمرو اديب ، على إنقاذ مصر لطفلين كانا يسيران وهم تائهين في طريق الرشيد بقطاع غزة .

وقال عمرو اديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" مصر أم الأمة العربية وهذا هو دورها وأشكر الرئيس السيسي على ما فعله ".

وتابع عمرو أديب :" إحنا بنقسم كسرة الخبز مع أطفال قطاع غزة ".

وأكمل عمرو أديب :" تعليمات واضحة ومباشرة من الرئيس السيسي بتقدير الرعاية الكاملة لطفلي طريق الرشيد وهذا ما اكد عليه اللجنة المصرية في غزة ".



ولفت عمرو أديب :" الحمد لله اللي عثر اللجنة المصرية في الطفلين وتم توفير الرعاية لهم "، مضيفا:" إيد ربنا معانا عشان نوصل للطفلين دول وبلدنا عارفة يعني إيه رحمة وإنسانية ".

