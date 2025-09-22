قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة
وزير الري: مصر ملتزمة ببناء مستقبل أفضل للقارة الإفريقية.. والمياه جسر للتعاون والتضامن والتنمية
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
شاهد| تأثر مفيدة شيحة بمشهد إيصال اللجنة المصرية طفلي رشيد بغزة لذويهما

وجهت الإعلامية مفيدة شيحة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية على الجهود المبذولة في القضية الفلسطينية، وعلى نجاح لجنة الإغاثة المصرية في الوصول إلى طفلَي طريق رشيد في قطاع غزة، وإيصالهما إلى أحضان ذويهما.

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين: أن «مشهد طفلَي غزة أبكى العالم، ونهايته أبهجت القلوب، والسوشيال ميديا كلها تحدثت عن الطفل الذي كان يحمل شقيقته على ظهره وينادي على أمه».

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة أن هذا المشهد في منتهى القسوة، مشيدةً بعمل لجنة الإغاثة المصرية، قائلة: «قاموا بعمل عظيم، وظلوا موجودين على الأرض حتى عثروا على الطفلين، وأحضروا والديهما».

وأكملت مفيدة شيحة: «هذه اللحظة لم تكن فقط لحظة بكاء أو ألم شديد، بل حملت معها الأمل أيضًا، وسيكونان في مصر قريبًا».
 

