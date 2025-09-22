شاهد| تأثر مفيدة شيحة بمشهد إيصال اللجنة المصرية طفلي رشيد بغزة لذويهما

وجهت الإعلامية مفيدة شيحة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية على الجهود المبذولة في القضية الفلسطينية، وعلى نجاح لجنة الإغاثة المصرية في الوصول إلى طفلَي طريق رشيد في قطاع غزة، وإيصالهما إلى أحضان ذويهما.

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين: أن «مشهد طفلَي غزة أبكى العالم، ونهايته أبهجت القلوب، والسوشيال ميديا كلها تحدثت عن الطفل الذي كان يحمل شقيقته على ظهره وينادي على أمه».

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة أن هذا المشهد في منتهى القسوة، مشيدةً بعمل لجنة الإغاثة المصرية، قائلة: «قاموا بعمل عظيم، وظلوا موجودين على الأرض حتى عثروا على الطفلين، وأحضروا والديهما».

وأكملت مفيدة شيحة: «هذه اللحظة لم تكن فقط لحظة بكاء أو ألم شديد، بل حملت معها الأمل أيضًا، وسيكونان في مصر قريبًا».

