اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

نجحت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة في الوصول إلى الطفلين بالقطاع والذين كانا قد تصدرا مواقع التواصل الاجتماعي عقب نزوحهما سيرا على الأقدام، حيث كان الأخ الأكبر يحمل أخاه ويسير به على طريق رشيد بعدما تقطعت بهما السبل وبعد فقدهما لذويهما.

وقال أحد أعضاء لجنة الإغاثة: "لبينا النداء ومتواجدون الآن في خيمة الطفلين وهما في أحضان اللجنة المصرية، العالم كله شاف الطفل وكيف حمل أخوه على كتفه هاربا من القتل والتشريد والجوع والقصف من شمال قطاع غزة إلى الجنوب"، حسب تقرير "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت والدة الطفلين: "دورت على ولادي ولقيت الكبير حامل أخوه ومشى بيه رغم القصف وظل يسير مع المواطنين"، موجهة الشكر للرئيس السيسي: "نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بأولادي وعائلتنا".

كما تم نقل الطفلين والأسرة إلى مخيم اللجنة المصرية، وأصبحت الأسرة كلها في أمان حسب أعضاء اللجنة، وأوضح أحد أعضاء اللجنة أنه بتوجيهات الرئاسة المصرية وبجهود اللجنة المصرية وبعد بحث طويل تم الوصول للطفلين، كما سلمهم أعضاء اللجنة ملابس وأغذية لإعانتهم على الأوضاع الحالية.