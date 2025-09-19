قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إيقاد شعلة الاحتفال بالعيدها القومي للبحيرة.. 218 عاما على ملحمة رشيد

ساندي رضا

شهدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة واللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة، والدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، مراسم بدء الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام ذكرى انتصار أهالى رشيد على حملة فريزر الإنجليزية عام 1807م.

بدأت مراسم الحفل بعزف السلام الوطنى الجمهوري وايقاد شعلة النصر لتضيء سماء البحيرة إيذاناً ببدء احتفالات المحافظة بعيدها القومي ومرور 218 عامًا على ملحمة رشيد الخالدة في تقليد سنوي يجسد أمجاد الماضي ويرسخ قيم البطولة والفداء لاهالى مدينة رشيد .

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، وأسامة داود السكرتير العام المساعد، والعميد حسام شبل المستشار العسكري للمحافظة، ورئيس مركز ومدينة رشيد ووكيل وزارةالشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، ووسط مشاركة واسعة من أهالي رشيد الذين جسدوا بحضورهم حبهم ووفاءهم لمدينة البطولات.

وخلال كلمتها، تقدمت محافظ البحيرة بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولشعب البحيرة وقياداته،  التنفيذية والأمنية والشعبية، مؤكدة أن العيد القومي للمحافظة هو يوم تاريخي عظيم يخلّد بطولة شعب رشيد الذي ضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء دفاعًا عن أرضه.

وأضافت أن مدينة رشيد، التي سطرت ملاحم البطولة، هي أيضًا مدينة التاريخ التي شهدت اكتشاف "حجر رشيد" الذي فتح للعالم نافذة على أسرار الحضارة المصرية القديمة، مشيرة إلى الجهود الكبيرة المبذولة للنهوض بالمدينة وتحويلها إلى متحف مفتوح على الخريطة السياحية العالمية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت محافظ البحيرة، أن احتفالات العيد القومي هذا العام تأتي في إطار رؤية الجمهورية الجديدة التي تضع التنمية في صدارة الأولويات، حيث يشهد العام الحالي افتتاح 45 مشروعًا جديدًا بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه في مختلف القطاعات، استكمالًا لما تم وضعه من أسس العام الماضي، ولتؤكد أن البحيرة ماضية بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

